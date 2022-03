VUS électrique : quel modèle choisir?

La récente hausse du prix de l’essence m’a convaincue de passer à l’électrique. Quel modèle me recommandez-vous? Je conduis actuellement un Honda CR-V dont la location se terminera cet été.

Bonjour Johanne,

Vous n’êtes certainement pas la seule qui lorgne du côté des véhicules électriques par les temps qui courent!

L’offre sur le marché est d’ailleurs de plus en plus intéressante, avec de nombreux modèles attendus pour 2022. En considérant que vous souhaitez conserver un véhicule au prix et au gabarit similaire à celui de votre CR-V, quelques modèles nous viennent rapidement à l’esprit.

Le Volkswagen ID.4 pourrait certainement être une option intéressante pour vous. Éligible aux pleines subventions de 13 000 $, ce véhicule utilitaire est offert avec le rouage intégral pour une facture de 49 995 $ (avant les rabais).

Photo: Antoine Joubert

Les nouveaux Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6, qui partagent la même plateforme et les mêmes batteries, sont aussi des modèles à surveiller de près. Ces deux véhicules coréens offrent le rouage intégral en option, une autonomie pouvant aisément dépasser les 400 km et une éligibilité aux subventions gouvernementales.

Le Chevrolet Bolt EUV peut aussi s’avérer un choix intéressant, quoique son espace de chargement soit assez limité. D’ailleurs, un rappel massif des batteries des Bolt a causé la fermeture de la ligne de production pendant plusieurs mois, ce qui laisse entrevoir de longs délais de livraison.

Chez Ford, le Mustang Mach-E mérite certainement une visite chez votre concessionnaire. L’équipe du Guide de l’auto l’a d’ailleurs nommé meilleur achat de sa catégorie l’année dernière. Mais attention, l’arrivée de nouveaux joueurs et certains problèmes de fiabilité et de chauffage ont légèrement refroidi nos ardeurs depuis…

Photo: Ford

Un mot sur le Tesla Model Y, une vitrine technologique sans égal, mais qui a le défaut d’un prix plus élevé (76 990 $) qui le rend inéligible aux subventions en vigueur au Québec et au Canada.

Il existe également plusieurs modèles que nous n’avons pas encore eu la chance de conduire, mais qui s’imposent comme des candidats intéressants si vous décidez d’attendre un peu. C’est le cas du Nissan Ariya, du Subaru Solterra et du Toyota bZ4X, notamment.

Photo: Toyota

En terminant, sachez que les délais de livraison pour la plupart des véhicules électriques sont actuellement très longs, ce qui fait en sorte que vous pourriez ne pas être en mesure de mettre la main sur le modèle convoité avant la fin du bail de votre CR-V. Si c’est le cas, il pourrait être avantageux pour vous de racheter votre CR-V à la fin de votre bail pour ensuite le revendre quand vous recevrez finalement votre prochain véhicule.

