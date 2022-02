Bullitt : un nouveau film est en préparation

Ford Mustang BULLITT 2019 : appelez-moi Steve

On a beau vouloir nous convaincre d’acheter la Mustang avec un moteur quatre cylindres turbo, cette auto sport est beaucoup plus délectable avec un bon vieux V8. Pour celui qui croit manquer d’originalité en s’achetant une Mustang GT, et que la Shelby GT350 est trop chère, il y a maintenant …