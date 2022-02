Ford Ranger Raptor 2023 : cinq choses à savoir

Nouveau membre de la famille Raptor aux côtés du F-150 et du Bronco, la camionnette Ranger Raptor amène son lot d’éléments de performance et de technologies.

Voici cinq choses à savoir sur le Ford Ranger Raptor 2023.

Look aventurier

Photo: Ford

Le Ford Ranger Raptor arbore une grille de calandre noire munie des caractères F-O-R-D en grosses lettres. Plusieurs éléments esthétiques le différencient des autres variantes du Ford Ranger.

Le devant affiche des phares en forme de « C » ainsi que des pare-chocs noirs. Les arches de roues sont élargies et le bas de caisse est doté d’un marchepied latéral au style unique. De plus, des crochets d’arrimage sont incorporés aux extrémités du véhicule.

À l’arrière, le pare-chocs comprend un marchepied intégré et un attelage de remorquage relevé afin d’éviter de compromettre l’angle de départ.

Plus puissant

Photo: Ford

Sous le capot se trouve un moteur V6 3,0 litres biturbo qui produit 392 chevaux et 430 lb-pi de couple. Puisqu’il s’agit d’un modèle de performance, la transmission à dix rapports a reçu une nouvelle programmation et le bloc-moteur en fer-graphite est plus rigide de 75%.

À titre indicatif, le Ranger normal est animé par un quatre cylindres turbo 2,3 litres de 270 chevaux et 310 lb-pi. Il équipe le rouage intégral ainsi qu’une boite à dix vitesses.

Par ailleurs, le système à quatre roues motrices du Raptor emploie un nouveau boitier de transfert. Fait intéressant, le conducteur peut choisir entre quatre modes de sonorité pour l’échappement (Baja, Normal, Sport et Silencieux).

Configuré pour le hors route

Photo: Ford

Le Ranger Raptor est conçu pour les conditions hors route dites extrêmes. En ce sens, Ford a préparé un châssis unique plus rigide à l’aide de plusieurs supports et de renforts. Par exemple, la plaque de protection avant est presque le double de la taille du Ranger normal et est fabriquée en acier à haute résistance de 2,3 mm d'épaisseur.

Pour conquérir n’importe quelle surface, les jantes de 17 pouces chaussent des pneus tout-terrain BFGoodrich KO2. De plus, la suspension a été repensée grâce à de nouveaux bras supérieurs et inférieurs en aluminium léger. Leurs débattements ont d’ailleurs été accrus.

Des amortisseurs FOX Live Valve de 2,5 pouces sont dotés d’une technologie sensible au positionnement. C’est-à-dire qu’elle peut ajuster la hauteur en fonction des conditions, et ce, en temps réel.

7 modes de conduite

Photo: Ford

Le Ranger Raptor propose sept modes de conduite. Les configurations Normal, Sport et Glissant sont pensés pour la conduite sur route. Le premier est programmé pour le confort et la consommation d’essence, alors que le deuxième ajuste les paramètres pour dynamiser la conduite. Le dernier, comme sn nom l'indique, est utilisé pour les terrains glissants.

Les modes hors route incluent :

Roche : pour un contrôle optimal en conduite à très basse vitesse sur des terrains rocheux et irréguliers

Sable : optimise les changements de vitesse et la puissance pour avancer dans le sable et la neige profonde

Boue/Ornières : pour une adhérence accrue et maintenir l’élan du véhicule

Baja : règle tous les systèmes pour des performances hors route à grande vitesse

De plus, la camionnette équipe le système Trail Control qui agit comme un régulateur de vitesse (32 km/h ou moins) en conduite hors route pour permettre au pilote de se concentrer sur la direction.

Connectivité moderne

Photo: Ford

Sur le plan stylistique, le Ford Ranger Raptor arbore des accents orange parsemés dans l’habitacle, comme sur les sièges et l’instrumentation. Le conducteur est servi par un tableau de bord complètement numérique qui mesure 12,4 pouces.

Le système multimédia SYNC 4A a droit, quant à lui, à un écran de 12 pouces. Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office sans fil. Pour les audiophiles, sachez que la camionnette possède dix haut-parleurs de marque Bang & Olufsen.

Le nouveau Ford Ranger Raptor arrivera au Canada en 2023. Son prix ainsi que celui des autres versions du Ranger 2023 seront annoncés entretemps.

