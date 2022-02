Ce Jeep Gladiator modifié est carrément démentiel!

Vous vous rappelez le Ram 1500 TRX modifié en Warload 6x6 par le préparateur floridien Apocalypse et vendu à l’encan de Barrett-Jackson à la fin de janvier? Eh bien, ce n’est rien comparé à la monstrueuse créature dont on va vous parler aujourd’hui.

Apocalypse a l’habitude de transformer des Jeep Gladiator en machines qui défient l’entendement, comme ses modèles appelés Hellfire, Doomsday et Sinister 6. L’exemplaire du premier que vous voyez ici est présentement à vendre sur eBay, où il s’affiche à pas moins de 219 999 $US.

Oui, on vous assure qu’il s’agit bien à la base d’un Jeep Gladiator. Au-delà du châssis modifié pour accommoder les trois essieux et la suspension relevée, Apocalypse a installé de gros marchepieds, des ailes en Kevlar et une boîte verrouillable au-dessus de la caisse allongée qui donne au camion un certain profil de Tesla Cybertuck.

Baptisée « Oculus Tron » par Apocalypse, la partie avant est ce qui retient surtout notre attention. Entièrement créée sur mesure, et d’un goût très discutable, elle donne une sacrée gueule au Gladiator – des gros crochets de remorquage rouges jusqu’au nouveau cadre de pare-brise en passant par la calandre à sept longues fentes verticales, la barre de lumière à DEL qui remplace les phares et le capot qui est passablement remanié.

Pour ce qui est du moteur qui se cache en dessous, le V8 Hellcat surcompressé de 6,2 litres que l’on connaît bien a été retravaillé pour produire jusqu’à 750 chevaux. Et oui, la puissance est bel et bien transférée aux six roues.

