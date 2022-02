En studio : pourquoi les Jeep sont-ils aussi chers?

Dernièrement, l’industrie de l’automobile connait une hausse marquée du coût des véhicules, peu importe le segment. Cette augmentation considérable se fait surtout ressentir au sein de la marque Jeep.

Au cours de cette capsule En studio, nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur la situation.

« En 2020, le coût moyen d’un véhicule au Canada dépassait le seuil psychologique des 40 000 $ », déclare Antoine. Il attribue ce phénomène à la disparition des petites voitures économiques et aux constructeurs qui multiplient les offres de véhicules aux gabarits plus imposants.

Selon le chroniqueur, Jeep a entamé la hausse de ses prix avec le Jeep Wrangler en 2019. La nouvelle génération du 4x4 iconique se vendait 6 000 $ plus cher que l’ancienne mouture. « Depuis ce temps, tous les modèles Jeep ont [emboîté le pas] », estime Antoine.

Photo: Guillaume Fournier-Viau

« Il fut une époque chez Jeep où [la marque] affichait des prix de détail suggérés très élevés, mais ça s’accompagnait toujours d’un gros rabais avec un taux de financement très alléchant », poursuit-il. De nos jours, Jeep n’offre aucune réduction et ses véhicules sont proposés à des taux d’intérêt élevés. Antoine cite en exemple le nouveau Grand Wagoneer qui se vend à un prix de départ de 100 995 $. « On est plus cher qu’un Cadillac Escalade! », s’exclame-t-il.

Photo: Jeep

« J’ai de la misère à comprendre quelle est la stratégie de Jeep avec certains de ses modèles [commercialisés]. Est-ce qu’on veut juste aller dans le très haut de gamme? » s’interroge Antoine.

