Civic, Focus ou Mazda3, quelle voiture d'occasion choisir?

Je suis en quête d’une petite voiture et j’hésite entre une Honda Civic DX 2002 de 120 000 km (2 500 $), une Ford Focus 2012 de 180 000 km (4 000 $) et une Mazda 3 GX 2010 de 180 000 km (4 900 $). Trois autos en excellente condition. Laquelle choisir?

---------------

Bonjour Vincent,

À moins que la Ford Focus ne soit dotée d’une boîte manuelle, évitez d’abord celle-ci. Les boîtes automatiques sur ces modèles sont un cauchemar de fiabilité en plus d’être très coûteuses à remplacer. À condition égale, la Focus est aussi la plus vulnérable à la corrosion. Bien que le modèle soit attrayant et considérant votre budget limité, il vaudrait mieux vous tourner vers les deux autres options.

Évidemment, la Civic est très âgée. Son état peut bien sûr être remarquable, mais il est clair que le temps a fait son œuvre. En outre, une bagnole âgée de 20 ans qui n’a que peu roulé pourrait vous causer plusieurs mauvaises surprises si vous l’utilisez soudainement de façon plus intensive. Il est donc nécessaire d’effectuer une inspection consciencieuse des caoutchoucs, conduits d’essence et de tout ce qui pourrait être altéré en raison du temps. Maintenant, la Civic est manifestement celle qui sera la moins gourmande à la pompe, la consommation oscillant autour de 7 L/100 km.

La Mazda3 GX demeure toutefois un choix plus éclairé. Une voiture amusante et plus moderne, et qui a vu ses problèmes de corrosion réglés dès 2009. Celle-ci consomme un peu plus de carburant que la Civic mais propose une conduite nettement plus inspirante ainsi que l’avantage d’être moins vieille. À condition comparable, je prendrais donc la Mazda3. Cela dit, qu’importe la voiture que vous choisissez, une inspection mécanique pour environ 150 $ sera votre meilleur atout.

En vidéo: bien cibler ses besoins à l'achat d'une voiture d'occasion