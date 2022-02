Une édition Minuit pour les Nissan Sentra et Altima 2022

Créer des versions au look sombre pour donner plus de caractère à des véhicules est une mode bien répandue dans l’industrie automobile. Chez Nissan, l’Édition Minuit joue ce rôle. Pour l’année-modèle 2022, les berlines Sentra et Altima en profitent, sans parler des VUS Murano et Armada.

Dans le cas de la première, l’Édition Minuit est exclusive à la version SR avec boîte à variation continue. Offerte à partir de 25 498 $, transport et préparation en sus, c’est la plus chère des Sentra à l’exception de la SR Prime.

Elle arbore des jantes en alliage noires uniques de 18 pouces ainsi que des garnitures noires sur la calandre, les rétroviseurs extérieurs et l’aileron arrière. Le contour des phares et des feux arrière est également assombri, un écusson spécial orne le coffre et un diffuseur arrière noir complète le tout.

Photo: Nissan

Il n’y a pas d’autres extras, encore moins de changements mécaniques, ce qui explique le supplément d’à peine 600 $ par rapport à une Sentra SR régulière. Notez que les seules couleurs de carrosserie disponibles sont Noir intense, Blanc d’Aspen et Gris poudre, les deux dernières avec un toit noir contrastant.

Du côté de sa grande sœur, la Nissan Altima, l’Édition Minuit réserve essentiellement le même traitement, sauf que les roues mesurent 19 pouces de diamètre. Un choix de peintures Noir intense, Gris poudre et Blanc nacré triple couche est offert. À l’intérieur, on retrouve des sièges en tissu sport noir avec coutures contrastantes orange.

Photo: Nissan

Avec un prix de 32 698 $, il faut débourser 2 600 $ de plus par rapport à la version inférieure, une Altima SE dépourvue de phares antibrouillard à DEL, d’un toit ouvrant, de la climatisation à deux zones, d’un démarreur à distance et d’un volant chauffant gainé de cuir.

Mentionnons en terminant que la Nissan Altima recevra une mise à jour de mi-mandat pour 2023. Cela dit, les changements ne devraient pas être majeurs outre certaines révisions esthétiques.

