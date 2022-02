Chronique nécrologique : les modèles automobiles abandonnés en 2022

De passage à l’émission Salut Bonjour, Antoine Joubert fait le bilan des modèles qui seront abandonnés en cours d'année 2022 dans l'industrie automobile.

Grosso modo, on assiste à l'abandon de voitures de petit format, alors que l'offre de véhicules utilitaires ne cesse d'être bonifiée.

Du côté des américains, Chevrolet retire la sous-compacte Spark. Étant l’une des voitures les plus abordables sur le marché, elle laisse derrière elle un segment qui inclut la Nissan Versa, la Mitsubishi Mirage et la Kia Rio.

« Ça, je trouve ça dommage. Évidemment, le profit dans ce genre de produit là aujourd’hui n’est plus [au rendez-vous], et ça explique pourquoi on les fait disparaître les unes après les autres », se désole Antoine Joubert.

Photo: General Motors

Annoncée récemment, la Mercedes-Benz Classe A tire également sa révérence. « Très belle petite voiture, c’était rafraîchissant », commente Antoine. Selon lui, de multiples raisons justifient sa disparition. L’une d’entre elles : Mercedes loue des berlines Classe C au même prix, ce qui cannibalise les ventes de la Classe A.

Chez Acura, on fait disparaître l’ILX, qui sera remplacée prochainement par l’Integra. On remarque également des abandons chez Honda, Nissan, Volkswagen et Mazda.

Photo: Acura

Visionnez la capsule vidéo ci-dessus pour connaître l’ensemble des modèles appelés à quitter notre marché en 2022.