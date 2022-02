Mercedes-AMG EQE 2023 : au Canada dès cet automne

Mercedes-Benz a dévoilé la version de performance de sa deuxième berline électrique, l’EQE, qui avait fait ses débuts mondiaux lors du Salon de l’auto de Munich en septembre 2021. Bonne nouvelle : elle sera disponible au Canada, et ce, à compter du quatrième trimestre de 2022.

De taille intermédiaire comme la Classe E, mais avec une silhouette qui se rapproche plus du coupé à quatre portes CLS, la Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 mise sur deux moteurs électriques qui fournissent ensemble une puissance allant jusqu’à 677 chevaux ainsi qu’un couple qui varie de 633 à 738 livres-pied. Comme le nom l’indique, le tout est réparti aux quatre roues en permanence avec des ajustements jusqu’à 160 fois par seconde.

L’accélération de 0 à 100 km/h peut se faire en aussi peu que 3,3 secondes avec la fonction RACE START (départ canon). Autre détail intéressant : les ingénieurs ont développé pour la voiture un son artificiel que le conducteur peut définir selon trois modes : Équilibré, Sport et Puissant.

L’autre partie du groupe motopropulseur qui nous préoccupe est évidemment la batterie. D’une capacité utile de 90,6 kWh, elle est gérée par un système spécifiquement adapté aux modèles AMG et compatible avec des mises à jour logicielles à distance. En mode Sport ou Sport+, l’accent est mis sur la performance, mais en mode Confort, la priorité va à l’autonomie.

À propos, Mercedes-Benz parle de 444 kilomètres au total selon la norme WLTP qui, rappelons-le, est plus optimiste que celle utilisée chez nous. La compagnie affirme aussi qu’une recharge de 15 minutes via une borne capable de fournir 170 kW de courant permettra de regagner 180 kilomètres d’autonomie. Le système de freinage régénératif fonctionne quant à lui jusqu’à 260 kW et le conducteur peut régler l’intensité par trois niveaux.

La Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 peut également compter sur une suspension pneumatique adaptative AMG RIDE CONTROL+, des pneus Michelin Pilot Sport EV conçus pour des véhicules électriques de haute performance, une direction active aux quatre roues (celles d’en arrière peuvent se braquer jusqu’à 3,6 degrés pour plus de maniabilité), ainsi que des freins AMG avec étriers à six pistons et disques de 415 millimètres à l’avant (des freins en céramique avec disques de 440 millimètres sont disponibles en option).

Enfin, sur le plan du design, la voiture arbore un panneau noir spécifique aux modèles AMG en guise de calandre, des éléments aérodynamiques exclusifs et des roues AMG en alliage léger. L’intérieur épate avec des sièges, un volant et des pédales de type sport comme AMG sait si bien les faire, mais surtout l’interface MBUX Hyperscreen en option, qui couvre toute la largeur de la planche de bord en réunissant trois écrans sous un panneau de verre. Les affichages sont naturellement propres à AMG.

Comme c’est le cas avec tous les véhicules électriques EQ de Mercedes-Benz, les clients auront accès à près de 9 000 bornes de recharge publiques au Canada, dont plus de 1 300 bornes rapides à courant continu, grâce au réseau Mercedes me Charge. Une entente avec ChargePoint ajoute quelque 2 400 bornes semi-publiques à ce nombre.

Le prix de la Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 sera annoncé peu de temps avant sa mise en vente au pays cet automne.

