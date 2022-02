2,7 M$ pour cette rarissime Porsche 959

Le site d’enchères Bring a Trailer a été l’hôte de la vente d’une superbe Porsche 959 1987. Cette dernière a fait grimper les mises jusqu’à 2,12 M $ US, soit l’équivalent d’un peu plus de 2,7 M $ CAN.

Pour les aficionados de Porsche, la 959 représente en quelque sorte le saint Graal. Produite à seulement 337 exemplaires entre 1986 et 1988, cette sportive était une véritable vitrine pour le constructeur allemand. En effet, grâce à son moteur biturbo à plat de 2,85 L de 444 chevaux, elle s’est mérité le titre de voiture de production la plus rapide au monde à l’époque. Elle bénéficiait également d’un système informatique permettant de répartir la puissance acheminée entre les roues avant et arrière. Elle était munie d’une transmission manuelle à six rapports.

L’exemplaire mis en vente sur cette plateforme virtuelle nous paraît tout simplement exceptionnel. En effet, cette 959 initialement destinée au marché européen s’est allègrement promené, passant du Japon aux États-Unis à l'Ontario avant d’être vendue au musée American Muscle Car Museum de Floride. Malgré tout, son odomètre n’affiche que 1300 kilomètres.

Photo: Bring a Trailer

Comme on peut le voir sur les photos, cette Porsche 959 est peinte en rouge Guards et son intérieur est gris. Elle est dotée des sièges à trois tons qui lui sont typiques. Au cours d’un entretien effectué en 2021, elle a notamment eu droit à une nouvelle jante à l’avant, à de nouveaux pneus et au remplissage du système de climatisation.

Dans l’annonce, il est précisé que les numéros de série de la voiture sont concordants. La voiture est accompagnée de documentation d’authenticité provenant directement de Porsche. Or, il est curieux que les enregistrements ontariens mentionnent l’année 1988 alors qu’elle identifiée comme étant un modèle 1987 partout ailleurs.

Photo: Bring a Trailer

Pour le site Bring a Trailer, il s’agit d’une première vente complétée avec une Porsche 959. Un autre modèle avait fait monter les mises jusqu’à 810 000 $ US en 2016, mais la réserve n’avait pas été atteinte.

