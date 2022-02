Mazda CX-5, Kia Seltos ou Ford Escape?

Je possède un Chevrolet Equinox 2018 que j’aimerais changer d’ici le printemps. J’hésite entre les Mazda CX-5 GS , Kia Seltos EX et Ford Escape hybride. Ce sont tous des modèles 2022. Quel serait votre choix du meilleur rapport qualité/prix?

Bonjour Audrey,

D’emblée, il faut savoir que les trois véhicules convoités n’appartiennent pas à la même catégorie. Le Kia Seltos fait partie des véhicules utilitaires (VUS) sous-compacts alors que les Mazda CX-5 et Ford Escape sont des VUS compacts.

Pour un VUS compact, le Mazda CX-5 n’est pas particulièrement spacieux. À l’inverse, le Seltos fait partie des véhicules les plus spacieux et les mieux aménagés de sa catégorie.

Parmi les véhicules mentionnés, le Seltos affiche un prix moins élevé que les autres, notamment en raison du fait qu’il soit de plus petit format. Notons également qu’il jouit d’une plus petite mécanique.

L’automne dernier, nous avons pu mettre à l’essai le Ford Escape hybride et nous avons été particulièrement charmés par l’efficacité générale de ce véhicule. Son moteur à quatre cylindres de 2,5 L jumelé à la technologie hybride fonctionne très bien. Des trois modèles que vous mentionnez, c’est également celui qui propose le plus d’espace et le meilleur aménagement à bord. Après plus de 1000 kilomètres au volant du Escape hybride, l’ordinateur de bord affichait une moyenne de consommation de 6,1 L/100 km, ce qui est remarquable pour un véhicule de ce format.

Si vous avez besoin du système à quatre roues motrices, il est offert pour la somme symbolique de 1500 $ dans le cas de la version SE dont le prix de base est de 33 699 $.

Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons d’opter pour le Ford Escape dont la version hybride est franchement des plus intéressantes.

En terminant, bien que la valeur des véhicules d’occasion tende à monter, assurez-vous de ne pas avoir à composer avec une trop importante pénalité en vous débarrassant de votre véhicule actuel qui n’a que quatre ans.

