La vieille Chevrolet Caprice de mon grand-père prendra-t-elle de la valeur?

Je suis intéressé par la Chevrolet Caprice 1986 de mon grand-père, qui perdra son permis de conduire prochainement. Il l’a achetée neuve et elle demeure dans un état impeccable. Est-ce que cette voiture pourrait un jour prendre de la valeur?

---------------

Bonjour Maxime,

Bien que la Caprice de votre grand-père soit dans un état impeccable, il ne s’agit pas d’un modèle fortement recherché, comme une Camaro ou une Monte Carlo. Tout dépendant de la condition, cette voiture pourrait donc valoir jusqu’à environ 7000 $ ou 8000 $, mais ne risque pas de grimper très fortement au fil des ans.

Maintenant, puisque votre grand-père la possède depuis plus de 35 ans et qu’il l’a visiblement dorlotée, il s’agit certainement d’une valeur sentimentale. D’une voiture avec un bagage d’histoire unique. L’achat de cette Caprice est donc une occasion à ne pas rater, d’autant plus qu’elle n’est pas d’un grand risque sur le plan financier.

Rappelons que cette génération de Caprice est esthétiquement unique puisqu’elle avait reçu plusieurs retouches esthétiques à sa partie avant, sans toutefois recevoir les phares affleurants que Chevrolet avait ajoutés dès 1987. Un modèle qui est donc facilement reconnaissable, et qui pouvait recevoir un V6 de 4,3 litres ou un V8 de 5,0 litres (en souhaitant que vous puissiez bénéficier du V8, certainement plus agréable).