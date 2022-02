Audi A8 2023 : c'est la fin pour la version hybride branchable

Pour l’année modèle 2023, Audi Canada procède à une rationalisation de sa gamme A8.

La mouture à motorisation hybride rechargeable ainsi que celle animée par le moteur V8 biturbo sont toutes deux retirées du catalogue, laissant la A8L 55 TFSI à moteur V6 turbocompressé et empattement allongé comme unique représentante dans ce créneau.

Toutefois, la A8 sera encore et toujours secondée par la variante S8, également avec empattement allongé de série, qui elle conserve le V8 biturbo. Cela fait en sorte que le choix devient plus simple pour l’acheteur, les férus de performance se tournant vers la S8, alors que ceux qui veulent une berline de grande taille luxueuse et confortable rouleront avec le V6.

Photo: Tobias Sagmeister

Ventes timides

Cette rationalisation s’explique aussi par le faible volume de vente de la A8 au Canada, la marque allemande n’en ayant écoulé que 68 exemplaires en 2021. À titre de comparaison, BMW a vendu 181 Série 7 pendant la même période, alors que Mercedes-Benz a fait encore mieux avec 544 Classe S.

Signe des temps, ce créneau est aujourd’hui dominé, non pas par des berlines animées par des moteurs à combustion, mais bien par des voitures électriques, la première place au chapitre des ventes étant revendiquée par la Porsche Taycan avec 733 exemplaires vendus au pays, suivie en deuxième position par la Tesla Model S avec 602 ventes. Même la e-tron GT de Audi fait mieux que la A8 dans ce classement. Or, on sait également qu’une nouvelle berline de luxe à motorisation électrique, élaborée sur la plate-forme PPE conçue conjointement avec Porsche, est en approche chez la marque d’Ingolstadt. Présagé par le concept Grand Sphere, présenté en première mondiale au mois de septembre 2021, le modèle de série de cette nouvelle berline devrait apparaître en cours d’année 2024 et prendre la route d’ici 2025.

Photo: Audi AG

C’est donc pour ces raisons que la A8, renouvelée en 2017, entame aujourd’hui sa fin de carrière en faisant l’objet d’un restylage visant à actualiser son look, sans subir de changements sur le plan technique. Ainsi, la calandre Singleframe est redessinée et comporte une ligne transversale en son centre, alors qu’une bande de chrome orne la lèvre.

Audi ajoute aussi une variante S-Line à la gamme, laquelle se distingue par une calandre au look sport rappelant celle de la S8, ainsi que par des sièges embossés avec l’inscription S-Line, et des jantes en alliage de 21 pouces livrables en option. Quatre nouvelles couleurs sont au programme pour la A8, dont plusieurs sont disponibles avec un fini mat, et pas moins de quinze styles de jantes sont offerts, dont les tailles varient entre 18 et 21 pouces.

Le V6 turbo de 3,0 litres de la A8 développe 335 chevaux et 369 livres-pied de couple, lequel est jumelé au rouage intégral quattro par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports. La A8 2023 arrivera en concessions aux pays à compter du deuxième trimestre de 2022.

En vidéo : les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des grandes berlines de luxe