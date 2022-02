World Car of the Year Awards 2022 : les finalistes sont annoncés

Quels véhicules remporteront les différents prix de la Voiture mondiale de l’année 2022? Le comité des World Car of the Year Awards a dévoilé cette semaine à Toronto la liste des finalistes dans les six catégories.

Les modèles gagnants seront couronnés le 13 avril dans le cadre du Salon de l’auto de New York 2022. Les paris sont ouverts!

Design mondial de l’année 2022

Photo: Audi AG

Audi e-tron GT

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Kia EV6

Mercedes-Benz EQS

Voiture urbaine mondiale de l’année 2022

Dacia Sandero

Opel Mokka

Renault Kiger

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Voiture de performance mondiale de l’année 2022

Photo: Volkswagen

Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Porsche 911 GT3

Toyota GR86/Subaru BRZ

Volkswagen Golf GTI/R

Voiture de luxe mondiale de l’année 2022

Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Volvo C40 Recharge

Véhicule électrique mondial de l’année 2022

Photo: Hyundai

Audi e-tron GT

BMW iX

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Mercedes-Benz EQS

Voiture mondiale de l’année 2022

Photo: Honda

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86/Subaru BRZ

Les World Car of The Year Awards en sont à leur 17e édition et le jury est composé de 102 journalistes automobiles provenant de 33 pays dont le Canada, représenté encore une fois par Gabriel Gélinas du Guide de l’auto ainsi que Mark Richardson du Globe and Mail, Sami Haj-Assad de Autoguide et Regina Chan de Autonerve.

En vidéo : Véhicules de l'année du Guide de l'auto - entrevue avec Antoine Joubert