Le Ford Bronco Everglades n’a pas peur de se mouiller

À l'aube de l'ouverture du Salon de l’auto de Chicago, Ford a dévoilé le nouveau Bronco Everglades, une édition spéciale de son redoutable 4x4 qui s’adresse à des mordus de conduite hors route voulant repousser encore plus les limites.

Le nom évoque les fameux marais du sud de la Floride où les alligators sont rois. Car disons-le tout de suite, ce VUS n’a pas peur de se salir ni de se mouiller.

Modifié à l'usine

Disponible uniquement avec le Bronco à quatre portes équipé de l’ensemble Sasquatch, le modèle Everglades comprend plusieurs accessoires et dispositifs de performance installés directement à l’usine.

Photo: Ford

En tête de liste, une entrée d’air de type snorkel fixée le long du montant de toit avant côté passager, comme celle offerte il n’y a pas si longtemps avec le Toyota Tacoma TRD Pro. Ça permet au moteur de bien respirer même quand le véhicule s’enfonce dans l’eau, la neige ou la poussière. Quelques-unes des photos publiées par Ford montrent d’ailleurs un exemplaire dans des conditions hivernales.

« Ce qui distingue vraiment le snorkel du Bronco Everglades est sa tête et son entrée réversible. Ça change complètement le style et la fonctionnalité du système », explique Ryan Olsson, responsable du design. En ajoutant les autres composantes relevées, il est désormais possible de franchir des étendues d’eau d’une profondeur allant jusqu’à 92,5 centimètres, mieux que le Land Rover Defender et le Jeep Wrangler.

Photo: Ford

Si jamais le véhicule ou celui d’un ami reste pris ou nécessite davantage de traction que peuvent en fournir les pneus et le moteur, le nouveau pare-chocs modulaire Ford Performance intègre un treuil ZEON 10-S WARN d’une capacité de 10 000 livres avec une corde synthétique de 30 mètres.

À cela s’ajoutent une barre protège-calandre, des longerons pare-pierres et les mêmes plaques protectrices que sur les Bronco Black Diamond et Badlands. Quant à l’ensemble Sasquatch aussi inclus, rappelons qu’il comprend entre autres des roues de 17 pouces au fini gris carbonisé sur des pneus tout-terrain Goodyear de 35 pouces. Des barres transversales surmontent le toit rigide pour pouvoir transporter de l’équipement supplémentaire.

Photo: Ford

Remarquez par ailleurs les élargisseurs d’ailes exclusifs et la reproduction topographique de la région des Everglades sur le panneau adjacent. À l’intérieur, les sièges en vinyle de calibre nautique et le plancher caoutchouté sont faciles à nettoyer. Des touches de vert agrémentent le décor.

Pas de V6

Quant au moteur, il s’agit du quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres développant jusqu’à 300 chevaux et 325 livres-pied de couple. Le V6 EcoBoost de 2,7 litres, bizarrement, n’est pas disponible. Le système à quatre roues motrices affiche un rapport de marche lente de 67,8:1.

Le Ford Bronco Everglades 2022 sera en vente cet été, mais la prise de commandes débute en mars. Il viendra rejoindre le méchant Bronco Raptor annoncé récemment.

En vidéo: notre essai routier du Ford Bronco 2021