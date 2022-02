Ram Revolution : Ram veut votre aide pour concevoir son camion électrique

Ram vient de lancer un programme appelé « Ram Revolution » pour inviter les consommateurs à l’aider à concevoir sa toute première camionnette 100% électrique, qui est attendue sur le marché en 2024.

« Lancée comme une marque à part entière en 2009, Ram a révolutionné le segment des camionnettes une première fois et entend le faire à nouveau avec les meilleures camionnettes électriques sur le marché, a déclaré Mike Koval Jr., chef de la direction de Ram. Notre campagne "Ram Revolution" nous permettra d’échanger étroitement avec les consommateurs, de recueillir de précieux commentaires, de bien comprendre leurs besoins et leurs préférences, puis de remédier à leurs préoccupations afin que le Ram 1500 électrique devienne la meilleure camionnette électrique sur le marché. »

Via le nouveau portail RamRevolution.ca, vous pouvez vous familiariser davantage avec la philosophie de Ram en matière d’électrification, recevoir des mises à jour sur le développement et même participer à des discussions qui orienteront les designers et ingénieurs.

Tout en faisant cette annonce aujourd’hui, Ram a partagé les deux ébauches que vous voyez ici. L’une est très sommaire, ne donnant qu’un aperçu de la silhouette et de la possible signature des phares à l’avant.

Photo: Stellantis

La seconde montre plus clairement le châssis STLA Frame EV – l’une des quatre plateformes pour véhicules électriques que prépare Stellantis – avec la batterie qui devrait avoir une capacité supérieure à 100 kWh et fournir près de 800 kilomètres d’autonomie (selon la norme WLTP).

En plus d’une camionnette électrique, Ram prévoit de lancer un fourgon ProMaster électrique. Les deux modèles arriveront longtemps après les Ford F-150 Lightning et E-Transit, mais mieux vaut tard que jamais, disons. Koval explique le retard de la compagnie par un souci de voir ce que la concurrence propose et de faire mieux ensuite, allant « au-delà de ce à quoi nos clients s’attendent. »

Concernant le design, le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares, disait l’été dernier vouloir quelque chose de futuriste, mais que l’aspect « wow » n’est pas la seule chose qui importe, faisant référence au Tesla Cybertruck. « Nous n’allons pas nous éloigner de nos clients traditionnels qui recherchent de la commodité et des capacités pour travailler, a-t-il admis. Nous comprenons qu’ils ont des besoins pratiques spécifiques—la charge utile, le remorquage, l’espace—et nous n’allons pas oublier ça. Nous avons l’occasion de voir ce que les autres font et possiblement de les battre. »

En vidéo: le pickup électrique saura-t-il convaincre les sceptiques?