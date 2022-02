Le patron de BMW se porte à la défense du moteur à combustion

BMW vient de lancer sur le marché deux véhicules électriques de nouvelle génération, la berline i4 et le multisegment iX, qui promettent de belles choses et pavent la voie à plusieurs autres modèles à batterie, notamment ceux qui reposeront sur la future plateforme « Neue Klasse » à compter de 2025 environ.

Toutefois, le constructeur de Munich refuse de se donner un échéancier pour l’abandon complet des moteurs à combustion au sein de sa gamme, comme l’ont fait un bon nombre de rivaux.

Dans une entrevue au média allemand Automobilwoche, Zipse a laissé entendre que le monde n’est pas prêt et qu’éliminer ces moteurs trop rapidement n’aura pas d’impact positif sur l’environnement.

« Le plus grand marché en termes de ventes est encore de loin celui des moteurs à combustion, pas juste en Allemagne, mais aussi en Europe et sur toute la planète. Avant de vouloir mettre tous vos œufs dans un autre panier d’ici huit ou dix ans, vous devez savoir ce que vous faites, a-t-il déclaré. Nous mettons en garde tous ceux qui veulent le faire trop tôt et ne pas laisser le temps à cette transformation de s’opérer dans les différents marchés. Ce ne serait pas bénéfique d’abandonner simplement une technologie qui assure votre position dans le marché sans que le besoin soit là. Je ne pense pas que ça aiderait le climat ni quiconque. »

Photo: BMW

En d’autres mots, Zipse veut que BMW continue à faire de l’argent avec les véhicules à combustion le plus longtemps possible et il croit que le passage de Monsieur et Madame Tout-le-monde à l’électrique prendra plus de temps que certains l’espèrent.

Certes, son fameux V12 disparaîtra bientôt, mais BMW travaille sur une nouvelle génération de moteurs allant jusqu’à huit cylindres avec comme objectif de les rendre plus efficaces et écoénergétiques que ceux commercialisés actuellement.

En novembre dernier, cinq constructeurs japonais—Toyota, Mazda, Subaru, Kawasaki et Yamaha—ont formé une coalition pour sauver les moteurs à combustion. À leurs yeux, il est possible d’atteindre la carboneutralité à long terme en ne misant pas juste sur les véhicules électriques.

