Honda Civic 2022 et Hyundai Elantra 2022 : comparons les chiffres

Même si le segment des voitures compactes est en perte de vitesse, certains joueurs, comme la Honda Civic et la Hyundai Elantra, demeurent populaires auprès des consommateurs.

Comment ces deux voitures se comparent-elles? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Hyundai Elantra

Photo: Patrice Marchessault

Les deux constructeurs offrent plusieurs choix en matière de motorisation. Ils sont, pour la plupart, très similaires en fonction de leur cylindrée et puissance. Cependant, Hyundai possède une motorisation hybride, ce qui n’est pas le cas chez Honda.

Par ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, la Civic Type R de nouvelle génération n’a pas été dévoilée. Détails à venir…

Honda

Quatre cylindres 2,0 L, 158 ch/138 lb-pi, rouage à traction, boîte CVT (manuelle disponible avec le modèle à hayon) Quatre cylindres 1,5 L turbo, 180 ch/177 lb-pi, rouage à traction, boîte CVT (manuelle disponible avec le modèle à hayon) (Si) Quatre cylindres 1,5 L turbo, 200 ch/192 lb-pi, rouage à traction, boîte manuelle à six rapports

-------

Hyundai

Quatre cylindres 2,0 L, 147 ch/132 lb-pi, rouage à traction, boîte CVT ou manuelle à six rapports (Hybride) Quatre cylindres 1,6 L avec moteur électrique de 1,32 kWh, 139 ch/195 lb-pi (combiné), rouage à traction, boîte double embrayage à six rapports (N Line) Quatre cylindres 1,6 L turbo, 201 ch/195 lb-pi, rouage à traction, boîte à double embrayage à sept rapports (N) Quatre cylindres 2,0 L turbo, 276 ch/289 lb-pi, rouage à traction, boîte à double embrayage à huit rapports

Grâce à une offre de motorisation hybride ainsi qu’un moteur plus performant pour sa version N, la Hyundai Elantra domine cette catégorie. Notez cependant qu’une Honda Civic Type R plus performante devrait faire son apparition en cours d’année 2023.

Consommation : avantage Hyundai Elantra

Photo: Patrice Marchessault

Sans surprise, Hyundai l’emporte au chapitre de la consommation d’essence grâce à sa mouture hybride qui se contente d’une moyenne de 4,4 L/100 km.

En comparant les moteurs 2,0 litres de Hyundai et Honda, nous constatons que l’Elantra affiche des valeurs légèrement inférieures. En effet, les cotes varient entre 6,4 et 7,8 L/100 km contre 6,9 à 8,0 L/100 km.

Le petit moteur de 1,5 litre turbocompressé de Honda obtient des chiffres qui varient entre 6,9 et 7,5 L/100 km, en fonction du choix de carrosserie (berline ou hayon) et de transmission.

Les modèles de performance Elantra N Line et Civic Si proposent des valeurs similaires, soit 7,6 L/100 km et 7,7 L/100 km respectivement. La plus radicale Elantra N monte la donnée à 9,4 (automatique) et 10,2 L/100 km (manuelle).

Côté pratique : avantage Honda Civic

Photo: Antoine Joubert

Sur le plan pratique, la Honda Civic possède un volume de chargement supérieur. La version berline offre une capacité de 419 litres (408 litres pour les Touring et Si), et le modèle à hayon, 693 litres. De son côté, le coffre de l’Elantra peut contenir 402 litres.

En conduite urbaine, l’Elantra est légèrement plus agile grâce à un diamètre de braquage inférieur de 10,8 m. La Civic tourne dans un cercle de 11 mètres (11,6 avec les jantes de 18 pouces).

Dotée d’un espace de chargement supérieur et d’une maniabilité similaire à l’Elantra, la Civic remporte cette catégorie.

Sécurité : avantage Honda Civic

Photo: Antoine Joubert

Au chapitre de la sécurité, la Honda Civic détient la distinction Top Safety Pick + 2021 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Ce n’est pas le cas de la Hyundai Elantra. Cette dernière a toutefois reçu la mention Top Safety Pick 2021.

Concernant les systèmes d’aide à la conduite, la Civic emploie les technologies Honda Sensing. Du côté de l’Elantra, c’est la suite Hyundai SmartSense.

Intégration technologique : égalité

Photo: Patrice Marchessault

Les technologies retrouvées à bord des habitacles de ces deux berlines sont très comparables. Il s’agit principalement d’une question de goût personnel.

La Civic et l’Elantra arrivent de série avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. L’écran du système d’infodivertissement mesure 7 pouces (9 en option) et 8 pouces (10,25 en option) respectivement.

Les modèles d’entrée de gamme intègrent un écran multifonction de 7 pouces pour la Civic et de 4,2 pouces pour l’Elantra, à même l’instrumentation. Les consommateurs peuvent également opter pour un moniteur de 10,2 pouces (Honda) et 10,25 pouces (Hyundai).

Pour les audiophiles, la Civic débarque avec huit haut-parleurs. De base, la Hyundai n’en fournit que quatre. Les moutures intermédiaires en intègrent deux de plus. Une chaîne hi-fi Bose est disponible pour les deux véhicules.

Prix : avantage Hyundai Elantra

Photo: Patrice Marchessault

En comparant des versions équivalentes entre la Honda Civic et la Hyundai Elantra, cette dernière gagne la mise grâce à des coûts inférieurs. Voici les fourchettes de prix :

Honda : (26 280 $ à 36 815 $, inclut les frais de transports à 1 815 $)

LX : 26 280 $ (berline) LX : 29 815 $ (hayon) EX : 28 580 $ (berline) Sport : 29 680 $ (berline) Sport : 33 315 $ (hayon) Touring : 32 080 $ (berline) Sport Touring : 36 815 $ (hayon) Si : 34 965 $ (berline)

Hyundai : (18 099 $ à 38 799 $, PDSF)

Essential : 18 099 $ Preferred : 22 099 $ Ultimate : 25 799 $ Preferred (hybride) : 24 999 $ (stock limité) Ultimate (hybride) : 27 299 $ (stock limité) N Line : 27 799 $ N : 37 199 $ (manuelle), 38 799 $ (automatique)

Garanties : avantage Hyundai Elantra

Photo: Patrice Marchessault

Hyundai remporte la mise grâce à une garantie de base plus intéressante qui s’étale sur 5 ans/100 000 km contre 3 ans/60 000 km pour Honda.

Les protections du groupe motopropulseur (5 ans/100 000 km) et contre la perforation (5 ans/kilométrage illimité) sont identiques pour les deux constructeurs.

Les composantes électriques de l’Elantra hybride sont couvertes sur une période de 8 ans ou 160 000 kilomètres, selon la première occurrence.