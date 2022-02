En vidéo : les 10 voitures les plus abordables en 2022

Le segment des voitures (berline, coupé, citadine, etc.) est en perte de vitesse depuis les dernières années.

En effet, la catégorie ne représente pas plus de 20% du marché des véhicules neufs au Canada, alors que les véhicules utilitaires et les camions poursuivent leur ascension.

À la recherche d’une auto abordable? Voyez ci-dessus le top 10 des voitures neuves ayant le plus bas prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) en 2022.

Note : Les PDSF indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement. Ils ne comprennent ni le transport et la préparation, ni les autres frais applicables, ni les rabais et promotions disponibles.