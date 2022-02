Par quoi remplacer ma Mazda6 2009?

Je possède une Mazda6 2009 qui m’a été très fidèle. Son compteur affiche dorénavant un peu plus de 300 000 kilomètres. Mes besoins n’ont pas réellement changé. J’aimerais avoir une berline confortable et plaisante à conduire. J’ai un budget qui oscille entre 15 000 et 20 000 $. Que me conseillez-vous?

Bonjour Jean-Paul,

Ravi d’apprendre que votre voiture Mazda6 actuelle vous a été pratique et fidèle.

Nous sommes tentés de vous orienter vers une Mazda6 de la génération suivante. Moins prisée et convoitée que les éternelles Toyota Camry et Honda Accord, la Mazda6 demeure une berline intermédiaire amusante à conduire. Avec le budget mentionné, vous pourriez mettre la main sur un exemplaire de 2017 à 2019. Il est d’ailleurs curieux de noter que les Mazda de ces années se vendent pour des sommes similaires.

Comparativement aux autres berlines intermédiaires, la Mazda6 avait la réputation d’être moins spacieuse que ses rivales. Elle a également été parmi les dernières du segment à proposer une transmission manuelle, si jamais ce critère fait partie de votre liste.

Photo: Guillaume Rivard

En ce qui a trait à la fiabilité, nous n’avons pas d’inquiétude à recommander la Mazda6. Comme toujours lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, nous vous suggérons de faire inspecter la voiture par un mécanicien de confiance et de vous assurer de bien connaître son historique.

