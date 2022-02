Elon Musk appuie les camionneurs qui protestent à Ottawa

Connu pour son opposition à la plupart des restrictions en lien avec la COVID-19, le grand patron de Tesla, Elon Musk, vient de s’immiscer dans le débat sur la vaccination des camionneurs au Canada.

Rappelons que ces derniers ont l’obligation d’être adéquatement vaccinés pour rentrer au pays après un séjour aux États-Unis. C’est la même chose pour les camionneurs de l’autre côté de la frontière.

Dans une série de gazouillis publiés sur Twitter, d’abord le 27 janvier quand le « convoi de la liberté » se trouvait en direction d’Ottawa, mais surtout dimanche au lendemain du début des protestations, Musk a fait part de son admiration et de son soutien envers les manifestants.

Réagissant à une vidéo qui montrait le siège de la colline parlementaire et de nombreuses artères de la ville, il a écrit : « On dirait que la soi-disant “frange minoritaire” est en fait le gouvernement. »

It would appear that the so-called “fringe minority” is actually the government