Combien coûte... le Kia Niro EV 2022?

Pratiquement inchangé depuis son introduction en 2017, le Kia Niro sera renouvelé de fond en comble pour l'année-modèle 2023.

Actuellement, le Kia Niro « constitue encore une excellente valeur sur le marché », estime le chroniqueur Antoine Joubert, qui souligne que les versions hybride enfichable et 100% électrique sont admissibles aux subventions gouvernementales.

Concernant le Niro 100% électrique, il est doté d’une batterie de 64 kWh qui lui permet une autonomie de 385 kilomètres. Lorsque le mercure atteint -5 et -10 °C, l’autonomie baisse d’environ 25% à 300 kilomètres, selon le chroniqueur.

Photo: Kia

Branché sur une borne de 240 V (niveau 2), le Niro prend 9,5 heures pour recharger complètement sa batterie. Le temps est réduit à 1h15 minutes ou 54 minutes à l’aide d’une borne de recharge rapide de 50 kW et 100 kW respectivement.

Le Niro EV arrive en trois déclinaisons distinctes. L’EX est dépourvu de la pompe à chaleur ainsi que du système de chauffage des piles. Ces technologies se retrouvent à bord des moutures EX+ et SX.

Photo: Kia

Sur la route, Antoine mentionne que le Niro EV « n’est pas très excitant à conduite ». Le véhicule produit 201 chevaux et un couple instantané de 291 lb-pi.

À l’intérieur, le chroniqueur souligne la position de conduite « intéressante » ainsi que le confort de l’assise. Il note toutefois un manque d’ajustement en hauteur pour les sièges électriques.

Photo: Kia

Par ailleurs, Antoine apprécie l’excellente visibilité, l’ergonomie de l’habitacle et la qualité de finition. En terminant, le système multimédia incorpore un écran de 10,25 pouces et possède la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Kia Niro EV 2022… et dévoile sa gamme de prix!