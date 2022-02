Est-ce que la prolongation de garantie Toyota Relax sera offerte au Canada?

J'ai appris que les propriétaires de véhicules Toyota européens peuvent avoir une extension de garantie lorsqu'ils font leur entretien chez le concessionnaire. Savez-vous si cela va arriver au Canada?

Bonjour Josée-Blanche,

Le programme de garantie de Toyota est effectivement différent en Europe. Baptisé Toyota Relax, il prévoit une prolongation de la garantie du constructeur jusqu'à 10 ans et 160 000 kilomètres à condition de faire tous les entretiens requis chez un concessionnaire de la marque. Cela concerne les véhicules neufs, mais aussi les modèles d'occasion récents. C'est un bon moyen de fidéliser la clientèle durant une plus longue période que la garantie de base, et cela peut même inciter des acheteurs à opter pour un modèle Toyota.

Je connais d'ailleurs personnellement un membre de ma famille vivant en Europe, qui a acheté une Toyota hybride en partie grâce à l'initiative Toyota Relax.

Il est évident qu'un tel programme serait très apprécié des consommateurs canadiens et québécois. Même si la fiabilité d'ensemble des modèles Toyota est bonne, ce serait une tranquillité d'esprit supplémentaire. Cependant, Toyota Canada nous a indiqué qu'il n'est pas prévu que cette garantie prolongée soit offerte chez nous.

Si vous magasinez un modèle Toyota présentement, il faudra donc vous contenter de 3 ans/60 000 km pour la garantie de base et 5 ans/100 000 km pour celle du groupe motopropulseur.

