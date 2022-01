L’intérieur du Volkswagen ID.Buzz dévoilé avant la grande première

Le dévoilement du très attendu Volkswagen ID.Buzz en version de production aura lieu dans un peu plus d’un mois, soit le 9 mars, mais des images de l’intérieur du véhicule viennent de couler sur le web.

Les photos ont été publiées sur une page Facebook privée avant d’être rapidement retirées, mais certains ont eu le temps de les sauvegarder pour le bénéfice de tous.

Sans surprise, le poste de pilotage s’apparente de très près à celui du multisegment ID.4, incluant le volant multifonction, le tableau de bord numérique minimaliste qui se trouve derrière et le grand écran tactile au centre. La console centrale a été revue pour intégrer plus de rangement et des porte-gobelets additionnels.

Photo: Marcus Muller/Facebook

Les sièges sont quelque peu redessinés, vraisemblablement dans le but d’accommoder des personnes de plus grand gabarit et de rehausser le confort, mais ils conservent les accoudoirs pivotants au centre.

Photo: Marcus Muller/Facebook

À la deuxième rangée, qu’on accède bien sûr par des portières coulissantes, les sièges se replient bien à plat et on note l’ajout de tablettes rabattables au dos des sièges avant – idéal pour déposer une collation ou servir de table à dessin pour les enfants, par exemple. En passant, étant donné que la batterie à haute tension se trouve sous le véhicule, impossible d’avoir des sièges qui disparaissent dans le plancher comme avec le système Stow n’ Go de Dodge/Chrysler.

Photo: Marcus Muller/Facebook

Une autre image montre que la banquette de troisième rangée se rabat également à plat, au même niveau que le plateau du coffre, et il semble y avoir du rangement sous ce dernier. Par contre, le dossier de la banquette ne présente aucune division ici. Un cache-bagages est aussi inclus.

Photo: Marcus Muller/Facebook

Le dévoilement du Volkswagen ID.Buzz (ou le nouveau nom que la compagnie lui donnera) approche à grands pas, alors suivez Le Guide de l’auto pour rester à l’affût!

