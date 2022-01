Hyundai Tucson 2022 et Ford Escape 2022 : comparons les chiffres

Le Ford Escape a peu changé depuis 2020, alors que le Hyundai Tucson arrive avec une nouvelle mouture pour 2022. Malgré tout, les deux VUS tirent fortement leur part de marché grâce à leurs prix compétitifs.

Comment ces deux utilitaires se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Guillaume Fournier Photographe

Hyundai et Ford proposent une série de groupes motopropulseurs afin d’accommoder une vaste clientèle. Chez les deux fabricants, on retrouve des moteurs à essence, hybride et hybride enfichable. Hyundai joue la carte de la puissance, alors que Ford mise sur la diversité. En ce sens, nous ne pouvons pas déclarer un gagnant clair dans cette catégorie.

Puisqu’il y a beaucoup de données, nous avons établi une liste des moteurs, rouages, transmissions et figures de puissance pour les deux modèles.

Ford Escape

3 cyl 1,5 L turbo, TA/TI, boîte 8 vitesses, 181 chevaux/190 lb-pi de couple

4 cyl 2,0 L turbo, TI, boîte 8 vitesses, 250 chevaux/280 lb-pi de couple

4 cyl 2,5 L atmosphérique (hybride), TA/TI, boîte CVT, 200 chevaux combinés

4 cyl 2,5 L atmosphérique (hybride rechargeable), TA, boîte CVT, 221 chevaux combinés

Hyundai Tucson

4 cyl 2,5 L atmosphérique, TA/TI, boîte 8 vitesses, 187 chevaux/178 lb-pi de couple

4 cyl 1,6 L turbo (hybride), TI, boîte 6 vitesses, 227 chevaux/258 lb-pi de couple

4 cyl 1,6 L turbo (hybride rechargeable), TI, boîte 6 vitesses, 261 chevaux/258 lb-pi de couple

Consommation : avantage Ford Escape

Photo: Guillaume Fournier Photographe

Avec la hausse du prix de l’essence, les cotes de consommation deviennent de plus en plus pertinentes. Bien que le Tucson et l’Escape aient des chiffres comparables, Ford remporte le duel grâce à des valeurs généralement inférieures .

Moteur à essence

Ford Escape:

3 cylindres : 7,8 L/100 km (TA), 8,4 L/100 km (TI)

4 cylindres : 9,2 L/100 km (TI)

Hyundai Tucson:

4 cylindres : 8,2 L/100 km (TA), 9,0 L/100 km (TI)

Hybride

Ford Escape:

5,8 L/100 km (TA), 5,9 L/100 km (TI)

Hyundai Tucson:

6,4 L/100 km

Hybride rechargeable

Ford Escape:

2,2 L/100 km (mode électrique), 5,8 L/100 km (mode hybride), autonomie électrique de 60 kilomètres

Hyundai Tucson:

2,9 L/100 km (mode électrique), 6,7 L/100 km (mode hybride), autonomie électrique de 53 kilomètres

Côté pratique : avantage Hyundai Tucson

Photo: Julien Amado

Les versions à essence du Hyundai Tucson et du Ford Escape peuvent remorquer jusqu’à 3 500 lb (2 000 lb pour l’Escape muni du moteur 3 cylindres). Les variantes hybrides du Tucson et de l’Escape, quant à elles, peuvent tirer respectivement 2 000 lb et 1 500 lb.

En dépit de leur taille similaire, l’utilitaire coréen fournit un espace de chargement plus important. Incluant les moutures à moteur thermique et hybride, le volume de chargement du Tucson varie de 1 095 litres à 2 119 litres (sièges rabattus), contre 850 litres à 1 841 litres (sièges rabattus) pour l’Escape.

Sécurité : avantage Hyundai Tucson

Photo: Hyundai

Au chapitre de la sécurité, le Hyundai Tucson 2022 détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Ce n’est pas le cas du Ford Escape. Ce dernier a toutefois reçu la mention Top Safety Pick en 2021.

Concernant les systèmes d’aide à la conduite, Ford emploie les technologies Co-Pilot360. De base, l’Escape comprend : le freinage automatique en cas de risque de collision, l’avertisseur de franchissement de ligne et le système de surveillance des angles morts.

Du côté de Hyundai, le Tucson équipe de série la suite SmartSense qui inclut : le système d'assistance à l'évitement d'urgence avec le système de détection des piétons, le système d'assistance au changement de voie et le système de détection de l'hypovigilance.

Grâce à sa mention de la IIHS, le Hyundai Tucson remporte la mise en matière de sécurité.

Intégration technologique : égalité

Photo: Guillaume Fournier Photographe

Au poste de commande, le conducteur est servi par un moniteur de 4,2 pouces pour les déclinaisons d’entrée de gamme chez Hyundai et Ford. L’Escape propose des dimensions supérieures pour les moutures plus élevées, à 6,5 pouces. Pour ce qui est des modèles plus huppés, les deux VUS offrent un écran numérique de 10,25 pouces (Tucson) et de 12,3 pouces (Escape).

Pour ce qui est de l’infodivertissement, chez Hyundai, les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de série, ce qui n’est pas le cas chez Ford. Les écrans mesurent 8 ou 10,25 pouces pour le VUS coréen, alors que ceux du VUS américain font 4,2 ou 8 pouces.

Les options incluent la recharge par induction, une chaîne haute fidélité et dans le cas de Ford, l’affichage tête haute. De plus, l’Escape arrive de série avec le point d’accès sans fil FordPass Connect qui permet de connecter jusqu’à dix appareils.

Prix : égalité

La différence de prix entre le Ford Escape et de Hyundai Tucson dépend évidemment de la version choisie. Dans l’ensemble, les valeurs sont fort comparables d’un véhicule à l’autre.

Ford Escape : (29 099 $ à 43 549 $, PDSF)

S : 29 099 $ SE : 31 099 $ SE hybride : 33 699 $ SE hybride rechargeable : 38 449 $ SEL : 33 849 $ SEL hybride : 35 949 $ SEL hybride rechargeable : 41 249 $ Titanium : 40 149 $ Titanium hybride : 37 649 $ Titanium hybride rechargeable : 43 549 $

Hyundai Tucson : (27 899 $ à 46 199 $, PDSF)

Essential : 27 899 $ Preferred : 30 299 $ Urban : 37 299 $ N Line : 37 299 $ Luxury hybride : 39 099 $ (rupture de stock) Luxury hybride rechargeable : 43 499 $ (rupture de stock) Ultimate hybride : 41 799 $ (rupture de stock) Ultimate hybride rechargeable : 46 199 $ (rupture de stock)

Garanties : avantage Hyundai Tucson

Photo: Hyundai

Au chapitre des garanties, Hyundai remporte la manche grâce à une couverture de base plus agressive. La marque coréenne offre 5 ans/100 000 km contre 3 ans/60 000 km pour Ford.

Pour ce qui est du reste des protections proposées par le constructeur, elles sont identiques d’une marque à l’autre.

Motopropulseur : 5 ans/100 000 km

Perforation : 5 ans/kilométrage illimité

Composantes propres aux véhicules électriques/hybrides : 8 ans/160 000 km

