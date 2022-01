Toyota Sequoia 2023 : après 15 ans, enfin du changement

Toyota vient de dévoiler le tout nouveau Sequoia 2023 de troisième génération, pas moins d’une décennie et demie après la seconde. À l’instar du multisegment Venza et de la fourgonnette Sienna, le VUS pleine grandeur du constructeur japonais sera désormais exclusivement hybride.

Sous le capot se trouve le même système i-FORCE MAX disponible avec la camionnette Tundra redessinée, combinant un V6 biturbo de 3,5 litres avec un moteur électrique pour une puissance de 437 chevaux et un couple de 583 livres-pied. Ce sont des sommets dans la catégorie.

Une nouvelle boîte automatique à 10 rapports et un rouage intégral font aussi partie de l’équation. Bien que les cotes de consommation restent à venir, Toyota parle d’une réduction « énorme » comparativement au V8 actuel avec boîte à six rapports. Le conducteur pourra choisir parmi de nombreux modes, dont Éco, Confort, Normal, Sport, Sport S, Sport S+ et Personnalisé.

Photo: Toyota

Il y a aussi le mode Remorquage/Transport. Au fait, le Sequoia 2023 peut tirer des charges allant jusqu’à 4 080 kilos (9 000 livres), une amélioration de 22%. Un ensemble de remorquage ajoute un guide pour faciliter les manœuvres de recul avec une remorque ou une roulotte, de même qu’un assistant qui contrôle la direction pour reculer bien droit au moment voulu.

Plusieurs caméras autour du véhicule viennent également en aide, entre autres avec un affichage panoramique du derrière. Et pour la première fois sur le Sequoia, des rétroviseurs de remorquage rabattables, extensibles et rétractables à commande électrique sont disponibles.

Photo: Toyota

Un châssis et un habitacle repensés

Le nouveau châssis est partagé avec le Tundra ainsi que le Lexus LX 600, le pendant luxueux du Sequoia, dans le but d’accroître la rigidité et la stabilité. Une suspension avant indépendante et une suspension arrière à bras multiples (avec ajustement pneumatique de la hauteur en option) s’accompagnent d’une nouvelle direction assistée électronique pour améliorer l’expérience de conduite, selon Toyota.

À l’intérieur, le Sequoia continue de pouvoir accueillir sept ou huit personnes dépendamment de la configuration, la banquette médiane pouvant être remplacée par deux sièges capitaines. La qualité des matériaux s’est améliorée, mais l’une des plus grandes nouveautés est la troisième rangée coulissante avec étagère de rangement ajustable, unique dans la catégorie. On peut l’avancer ou la reculer de 15 centimètres, sinon la replier pour adapter l’aire de chargement avec l’étagère amovible.

Photo: Toyota

Cinq versions

Le Toyota Sequoia 2023 se décline en cinq versions, soit TRD Hors-route, Limited, Platinum, TRD Pro (la plus robuste et compétente en dehors de la route) et Capstone (la plus cossue). Le design se démarque particulièrement sur les deux dernières, comme on le voit avec la calandre, les pare-chocs, les garnitures extérieures et les roues. Le résultat est très moderne et encore plus « américain » qu’avant.

L’équipement de série comprend des jantes de 18 pouces, un toit ouvrant, des sièges et un volant chauffants, une sellerie en cuir synthétique Softex, la série d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 2.5, un sélecteur et un écran multiterrain de même qu’un contrôle de marche lente (crawl control).

Photo: Toyota

À l’autre bout de l’échelle, le Sequoia Capstone en met plein la vue avec ses roues de 22 pouces (une première pour ce VUS), ses nombreuses touches de chrome, ses marchepieds à commande électrique, ses sièges en cuir semi-aniline noir et blanc ainsi que ses boiseries en noyer à pores ouverts. C’est le seul à employer des vitres acoustiques aux portières avant qui favorisent une meilleure insonorisation.

Enfin, impossible de passer sous silence le nouveau système multimédia de Toyota, qui avait été inauguré par le Tundra. L’écran central mesure 8 ou 14 pouces selon la version, l’infographie est nettement améliorée, le processeur se veut cinq fois plus puissant et un assistant vocal intelligent est inclus (il suffit de dire « Ok Toyota » pour l’activer, par exemple). Avec les services connectés activés et la navigation infonuagique Drive Connect en option, il n’y a pas de raison de se tourner vers Google Maps sur un téléphone appareillé, prétend Toyota. Ceux qui préfèrent quand même se servir d’Apple CarPlay ou d’Android Auto pourront le faire sans fil, et ce, de série.

Photo: Toyota

Une plus chaude lutte s’annonce

Le Toyota Sequoia 2023 devrait arriver sur le marché cet été. Ses prix seront annoncés peu de temps avant, mais attendez-vous à de bonnes hausses notamment en raison du système hybride. Le modèle sortant débute à 70 850 $.

En plus des Chevrolet Tahoe/Suburban, GMC Yukon, Ford Expedition et Nissan Armada, le Sequoia devra maintenant affronter le tout nouveau Jeep Wagoneer, ne l’oublions pas. Il est prévu que ce dernier ajoute une version hybride rechargeable dans un avenir rapproché.

En vidéo : les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS grand format