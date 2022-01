En studio : Cadillac Escalade ou Lincoln Navigator?

Cadillac annonce le redoutable Escalade-V 2023

Le bruit courait depuis quelques mois déjà. Aujourd’hui, Cadillac annonce officiellement la venue d’un Escalade plus puissant et plus luxueux qui fera partie de sa fameuse série V. C’est évidemment le premier VUS dans l’histoire de Cadillac à arborer l’emblème des modèles V, qui rehaussent les standards de performance au …