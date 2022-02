Toyota Prius AWD-e ou Camry hybride?

Je suis à la recherche d’un véhicule qui serait hybride et qui serait doté du rouage intégral. Je passe beaucoup de temps dans mon véhicule étant donné que je suis infirmier à domicile en Estrie. Je suis très intéressé par la Toyota Prius AWD-e. Or, je remarque que pour un prix similaire, je peux obtenir une Camry hybride. Vais-je retrouver le même confort dans la Prius que dans la Camry? Si j’opte pour la Camry hybride, vais-je regretter les quatre roues motrices? Merci de m’éclairer.

Bonjour Pierre,

Il faut savoir avant tout que la Prius AWD-e propose un rouage bien différent de Subaru, par exemple, dont les véhicules sont dotés de la traction intégrale symétrique à prise constante.

Dans le cas de la Prius AWD-e, le moteur électrique achemine sa puissance aux roues arrière du démarrage jusqu’à 10 km/h. Ensuite, une partie de la puissance peut être transférée à l’arrière si le système constate un besoin entre 11 et 70 km/h. Autrement dit, il s’agit d’une aide d’appoint principalement utile en milieu urbain pour se sortir d’un banc de neige.

Photo: Toyota

Étant donné le temps que vous passez dans votre véhicule au cours d’une semaine, nous aurions tendance à vous orienter vers la Camry hybride. Il s’agit d’une voiture bien plus spacieuse et confortable que la Prius. Elle est une bien meilleure routière pour vous qui arpentez la fabuleuse région de l’Estrie.

En fonction de ce que vous avez à transporter comme matériel médical, elle peut être bien plus pratique et logeable. Qui plus est, la Camry est plus performante. Bien que toutes les deux soient dotées de mécanique hybride, la Prius dispose d’un moteur à essence de 1,8 L alors que la Camry jouit d’un moteur à essence de 2,5 L. Leur puissance totale s’élève respectivement à 121 et 208 chevaux. La marge est grande.

Cela étant dit, cette différence considérable n’affectera pas outre mesure la consommation de carburant. En conduite combinée, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 4,8 L/100 km pour la Prius AWD-e contre 4,9 L/100 km pour la Camry hybride.

En terminant, nous vous conseillons fortement de réaliser un essai routier avec l’un ou l’autre de ces deux voitures convoitées.

