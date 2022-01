Certains concessionnaires exigeront le passeport vaccinal eux aussi

À compter de lundi, le 24 janvier, les magasins à grande surface à l’exception des épiceries et pharmacies s’ajouteront à la liste des établissements au Québec qui doivent exiger le passeport vaccinal aux consommateurs.

Ça inclut également un bon nombre de concessionnaires automobiles, mais pas tous.

Le gouvernement de François Legault, rappelons-le, a fixé la règle aux superficies de 1 500 mètres carrés et plus. Étonnamment, les salles de conférence, vestiaires, cafétérias et entrepôts ne comptent pas. Par contre, les ateliers de service et d’entretien, même si les clients n’y ont pas accès, entrent dans le calcul pour déterminer si un passeport vaccinal est exigé ou non.

Craignant que cette mesure arbitraire entraîne une concurrence déloyale entre les concessionnaires à plus grande surface et les autres, le président de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), Robert Poëti, demande au gouvernement de revoir sa décision.

Les quelque 900 membres de la CCAQ ont reçu cette semaine un mémo les avisant de respecter la règle en vigueur à partir du 24 janvier. Les concessionnaires qui exigeront le passeport vaccinal auront des affiches aux entrées pour avertir les clients qui se présentent sur place.

Dans une conférence de presse tenue jeudi, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a invité les gens qui ne sont pas satisfaits des nouvelles règles sanitaires à penser à tous les travailleurs de la santé épuisés et débordés par le nombre élevé d’hospitalisations dues à la COVID-19 ainsi qu’aux multiples décès qui continuent de survenir.

Voyant que l’Ontario annonce déjà une levée graduelle des restrictions, on peut toutefois s’attendre à ce que l’exigence du passeport vaccinal chez les concessionnaires automobiles québécois soit de courte durée.