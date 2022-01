Personne ne veut de cette Corvette 1976 transformée en Dodge Viper

Voyez la dernière Dodge Challenger SRT Demon sortir de l’usine!

FCA l’avait clairement spécifié l’an dernier lors du lancement du muscle car le plus explosif et le plus rapide de tous les temps (capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et de franchir le quart de mile en 9,65 secondes) : la production se limiterait à …