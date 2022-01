Une Subaru GL Familiale 1983 sera la vedette du prochain Gymkhana

L’entreprise Hoonigan vient de dévoiler la nouvelle voiture qui sera en vedette dans la prochaine vidéo de la série Gymkhana. Il s’agit d’une Subaru GL Familiale 1983. Oui, vous avez bien lu.

Tout un contraste avec le bolide utilisé pour le chapitre précédent, sorti en décembre 2020, soit une Subaru WRX STi moderne crinquée à 862 chevaux.

Rappelez-vous, Ken Block avait passé le flambeau à son bon ami Travis Pastrana. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a présenté la plus récente création de Hoonigan, et sans donner un nombre précis, il affirme que la puissance frôlera les 900 chevaux.

Pour mettre les choses en perspective, la Subaru GL Familiale 1983 originale, que vous pouvez apercevoir aux côtés de la nouvelle version modifiée dans la photo ci-dessous, développait un maximum de 71 chevaux – environ 12 fois moins!

Photo: Hoonigan

Les détails techniques restent encore inconnus. Quant au design, imaginé avec l’aide du même artiste qui a travaillé sur le F-150 « Hoonitruck » 1977 de Ken Block, toute la carrosserie est refaite et greffée d’un ensemble aérodynamique en fibre de carbone, mais en respectant la silhouette de base – barres de toit transversales incluses.

Selon Pastrana, ses lignes carrées procurent une meilleure vision périphérique en s’élançant à travers les obstacles et aussi un meilleur contrôle lors des sauts. Les pneus Yokohama sont évidemment beaucoup plus massifs.

On a vraiment hâte de voir cette vieille Subaru transformée à l’œuvre dans le prochain Gymkhana, qui sortira plus tard en 2022. Et vous?