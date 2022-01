Étude : la majorité des voitures restent inutilisées 95 % du temps

Alors que les ventes de véhicules neufs au Canada ont augmenté de près de 7% en 2021, une nouvelle étude de la plateforme d'autopartage Turo en partenariat avec Léger révèle qu’une majorité d’entre eux passent beaucoup plus de temps à rester immobiles qu’à rouler.

Selon le premier Indice Turo de l’auto annuel publié aujourd’hui, 83% des Canadiens possèdent ou louent un véhicule, mais ils ne sont derrière le volant que pendant 400,6 heures par année, soit une utilisation d’à peine 5%. La moitié (51%) dit conduire leur voiture moins fréquemment en raison de la pandémie.

Malgré cela, environ quatre propriétaires sur cinq (81%) estiment qu'il leur serait impossible de ne pas avoir de voiture. Les raisons évoquées sont toujours les mêmes : le côté pratique (31%), les déplacements quotidiens (30%) et le désir de liberté (17%).

« Il est clair que posséder une voiture est encore un élément primordial dans la vie des Canadiens, mais ces voitures restent largement inutilisées, et ce, tout en coûtant aux propriétaires des milliers de dollars par an, remarque Cédric Mathieu, vice-président et responsable de Turo au Canada.

Pour les Canadiens, les dépenses reliées à la possession d'une voiture (mensualités, assurance auto, entretien et réparations, carburant, etc.) s’élèvent en moyenne à 4 937 $ par année, d’après l’étude.

Turo prétend que les propriétaires inscrits à sa plateforme d’autopartage ont gagné en moyenne un revenu de 798 $ par mois au cours de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. On en compte dans plus de 350 villes au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

Une solution pour faciliter l’adoption des voitures électriques?

L’Indice Turo de l’auto démontre aussi qu’une majorité de Canadiens (58%) qui prévoient acheter ou louer un nouveau véhicule dans les prochaines années entendent choisir un modèle hybride ou électrique. Au Québec, la proportion grimperait à 72%.

Or, la même enquête nous apprend que 86% des gens au pays n'ont jamais conduit un véhicule électrique. Les deux tiers (66%) seraient toutefois plus enclins à en acheter un s'ils avaient la possibilité de faire un essai pendant quelques jours avant de prendre une décision.

Photo: Frédéric Mercier

« D'après cette étude, nous constatons que même si les Canadiens comprennent l'importance d'acheter un véhicule électrique, la majorité d'entre eux ne sont pas prêts à franchir l'étape suivante, soit l'achat, sans en avoir préalablement essayé un, explique Christian Bourque, vice-président exécutif et associé principal de Léger. Il est clair qu'il y a encore un manque de connaissances en ce qui concerne l’achat de ce type de véhicule. »

Plus de 750 des quelque 55 000 véhicules actuellement répertoriés sur la plateforme Turo au Canada sont 100% électriques.

En vidéo : Conduite avancée - les véhicules électriques