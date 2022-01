Bollinger abandonne les B1 et B2 et se tourne vers le secteur commercial

L’aventure des Bollinger B1 et B2, qu’on comparait à des Hummer électriques avant que GMC n’arrive avec son Hummer EV, est déjà terminée avant même d’avoir vraiment commencé.

En effet, on vient d’apprendre que ce VUS et cette camionnette d’allure militaire, qui avaient été dévoilés en septembre 2019 et promettaient de belles choses, sont rayés des plans. La compagnie va plutôt se concentrer entièrement à la fabrication de châssis et de véhicules à usage commercial.

Bollinger Motors annule du même coup toutes les réservations effectuées par des consommateurs américains pour un exemplaire du B1 ou du B2. Ceux-ci verront leur dépôt remboursé.

Photo: Bollinger Motors

Le chef de la direction Robert Bollinger a expliqué au site CarBuzz qu’il aurait été trop coûteux, dans le contexte actuel, de poursuivre le développement de ces véhicules avant d’en arriver à la production. Par contre, plusieurs grands noms dans les domaines de la livraison, des services publics et des municipalités – impossible de connaître les noms pour l’instant – se sont montrés intéressés par le châssis conçu par Bollinger, ce qui a convaincu l’entreprise de se tourner vers le secteur commercial.

Robert Bollinger affirme que ce changement de cap favorisera une meilleure croissance et l’embauche de plus de personnel, tout en finalisant la préparation des batteries, qui ont été mises au point à l’interne.

Photo: Bollinger Motors

Pourrait-on quand même voir les B1 et B2 un jour sur la route? Rien n’est impossible, mais mieux vaut ne pas fonder d’espoirs.

Rappelons qu’ils étaient annoncés avec une paire de moteurs générant un total de 614 chevaux et un couple de 668 livres-pied, de même qu’une batterie de 120 kWh offrant une autonomie de 320 kilomètres. Leur capacité de remorquage s’élevait à 7 500 livres. De plus, Bollinger les avait dotés d’une suspension entièrement indépendante et ajustable qui pouvait faire grimper la garde au sol jusqu’à 15 pouces.

En vidéo : Le Guide de l'auto présente les Bollinger B1 et B2