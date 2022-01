Recommandez-vous un GMC Sierra 2018 pour remorquer 4000 livres?

GMC Sierra électrique : premier aperçu officiel

Le GMC Hummer EV qui apparaît fièrement sur la couverture du Guide de l’auto 2022 ne sera pas à la portée du commun des acheteurs québécois, c’est certain. Toutefois, on sait depuis plusieurs mois déjà que la marque aura une seconde camionnette électrique , plus abordable, dans sa gamme. Aujourd’hui, …