Un manuel du propriétaire de GM EV1 vendu plus de 1500$

Un rare manuel du propriétaire de la General Motors EV1 a été vendu plus de 1500 $ sur le site d’enchères Bring a Trailer.

Réputée pour ses véhicules d’exception dont le kilométrage est souvent très faible, cette plateforme d’encan en ligne affiche à l’occasion des objets de collection liés à l’automobile. C’est le cas de cet exemplaire du manuel propriétaire de la General Motors EV1 1997.

Bien avant la populaire Chevrolet Bolt EV, General Motors a tenté une première incursion dans le créneau de la voiture électrique. Hélas, le projet a vite avorté, si bien que seulement 1 117 unités ont été produites. Du lot, la plupart ont été détruites. Quelques exemplaires ont cependant survécu. Il est possible notamment d’en voir une de près au musée The Henry Ford à Dearborn au Michigan.

Dans l’annonce, il est mentionné que le document de plus de 300 pages est protégé par un boîtier translucide en acrylique. Le manuel du propriétaire est accompagné des dépliants relatifs à la garantie et à l’entretien. On y apprend aussi que le vendeur, situé en Californie, possède l’objet depuis 2020 après l’avoir lui-même acquis du propriétaire d’une EV1.

L’enchère a récolté un total de douze mises dont la plus haute s’est élevée à 1200 $ US. Convertie, cette somme représente précisément 1525 $ CAN.

D’ailleurs, nous nous permettons également de vous recommander le visionnement du film Qui a tué la voiture électrique? (Who Killed The Electric Car?) portant sur l’histoire de cette fascinante voiture américaine.

À voir aussi : l'offre des véhicules électriques explose