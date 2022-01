Un autre géant des technos s’intéresse à l’automobile

Pendant que le projet de voiture d’Apple avance et recule sans cesse, d’autres géants des technologies s’intéressent à l’automobile. Au CES 2022, par exemple, Sony a présenté un nouveau prototype de sa voiture électrique Vision-S et annoncé la création d’une nouvelle filiale chargée d’explorer ce marché en rapide expansion.

Maintenant, c’est au tour de LG. La multinationale coréenne a dévoilé virtuellement un concept de véhicule autonome appelé Vision Omnipod. Plus gros qu’une fourgonnette conventionnelle, celui-ci s’apparente davantage à un minibus. Il est décrit comme le prolongement mobile d’un espace de vie personnel.

Le design est clairement très futuriste, bien qu’il s’agisse d’une autre boîte carrée. Le style des jantes est original et la combinaison de noir et d’argent se veut une belle touche. Or, ce n’est pas tant l’extérieur qui attire notre attention ici que l’intérieur.

En effet, l’habitacle spacieux et accueillant réunit une foule d’écrans, même dans le plancher. On parle de LG, après tout. C’est comme un salon et un bureau à la fois, avec un fauteuil principal, une aire de travail, une section pour bouger et s’entraîner, une garde-robe sur mesure, un petit réfrigérateur avec cellier et plus encore.

La vedette de l’Omnipod est un assistant personnel doué d’intelligence artificielle. Son nom est Reah et son rôle est d’accompagner le ou les utilisateurs dans toutes les tâches, allant jusqu’à proposer une série d’exercices pour démarrer la journée du bon pied. Il est aussi possible de transformer le véhicule en salle de cinéma, en plateforme de magasinage virtuel et en coin détente. Par exemple, avec le mode Sommeil, les lumières se tamisent, les bruits sont coupés et le siège arrière devient un lit. Une ambiance de camping ou de nature peut même être recréée.

LG a mis au point ce qu’elle appelle l’écosystème ThinQ, un ensemble de solutions qui assistent les personnes dans leurs déplacements comme à la maison. Ainsi, bien que son Omnipod ne vise pas à entrer en production, LG entend dire son mot dans la façon dont les véhicules autonomes de demain seront utilisés. À plus court terme, la compagnie a imaginé un tableau de bord numérique pleine grandeur qui pourrait se retrouver dans d’autres modèles.

En vidéo : La Sony Vision-S, bientôt réalité?