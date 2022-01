Volkswagen ID.Buzz : le dévoilement officiel approche

Un peu plus de cinq ans après la présentation du sensationnel concept ID.Buzz au Salon de l’auto de Detroit, Volkswagen s’apprête enfin à dévoiler officiellement la réinterprétation moderne et 100% électrique du célèbre Volkswagen Type 2.

Le tout aura lieu le 9 mars, tel qu’annoncé sur Twitter par le grand patron du constructeur allemand, Herbert Diess.

Le véhicule dans le court extrait publié est encore une ébauche, mais on sait que le modèle de production conservera une bonne partie du style rétro annoncé par le concept. Il sera toutefois plus terre-à-terre que ce dernier.

Le Volkswagen ID.Buzz arrivera sur le marché nord-américain en 2023 en tant que modèle 2024. Chez nous, seule la version à empattement long sera offerte. La plateforme MEB est la même que pour tous les autres modèles ID. de la compagnie, dont le multisegment ID.4.

À l’instar de celui-ci, le ID.Buzz de série devrait proposer une variante à propulsion développant 201 chevaux et une autre à rouage intégral animée de 295 chevaux, l’autonomie tournant autour de 400 kilomètres.

Photo: Volkswagen

Le poste de pilotage devrait être sensiblement le même aussi, mais à l’arrière, on retrouvera plus d’espace et une troisième rangée de sièges. Plusieurs configurations intérieures seront possibles, entre autres avec l’option de retirer des sièges, selon les informations rapportées par différents médias.

Quant au prix, il sera fort probablement supérieur à celui du ID.4, qui varie de 44 995 $ à 49 995 $ avant les frais de transport.

Revenez-nous le 9 mars pour plus de détails et des images du Volkswagen ID.Buzz, ou inscrivez-vous à notre infolettre.

En vidéo : Combien coûte... le Volkswagen ID.4 2022?