Les 10 concepts les plus marquants de 2021

Remplie de nombreux rebondissements dans l’industrie de l’automobile, l’année 2021 n’a pas été de tout repos.

En raison de la pandémie, plusieurs Salons de l’auto ont été annulés. Pensons aux salons de Genève ou Chicago et, plus près de nous, Montréal, Québec et Toronto. En ce sens, plusieurs manufacturiers ont préféré effectuer des dévoilements virtuels.

Or, le progrès n'arrête jamais dans ce monde sur quatre roues et les constructeurs se sont affairés à nous faire miroiter leur vision du futur à coup de concepts, tous plus novateurs les uns que les autres.

Visionnez la capsule ci-dessus pour connaître une dizaine de prototypes qui ont attiré notre attention.