BMW iX xDrive40 et iX M60 : deux autres versions pour le Canada

BMW a dévoilé en ligne plutôt qu’au CES 2022 de Las Vegas deux nouvelles versions de son nouveau VUS électrique, le iX. Les ventes au Canada débuteront en juin, rejoignant ainsi le iX xDrive50 déjà offert.

La compagnie espère ainsi attirer plus d’acheteurs avec ces deux versions, l’une se positionnant en entrée de gamme et l’autre comme porte-étendard axé sur la performance.

iX M60

Commençons par le plus spectaculaire des BMW iX. Appelé M60, celui-ci peut faire grimper la puissance jusqu’à 610 chevaux et le couple, à 811 livres-pied – du jamais vu pour un véhicule BMW de production. Selon le constructeur, il incarne le meilleur des utilitaires X, des véhicules électriques i et des modèles de performance M.

Photo: BMW

L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,8 secondes, avant d’atteindre une vélocité maximale limitée à 250 km/h. En ce qui concerne l’autonomie, elle est estimée pour l’instant à 450 kilomètres, mais il faudra attendre les chiffres officiels de Ressources naturelles Canada. Au fait, la batterie possède une capacité utilisable de 106 kWh et se recharge de 10 à 80% en 49 minutes via une borne rapide de 100 kW.

Le iX M60 peut compter sur un antipatinage ultra sophistiqué et une suspension pneumatique M spécialement calibrée pour rehausser la maniabilité et la précision dans les virages. Quant au design, il se démarque avec des étriers de freins haute performance peints en bleu, diverses garnitures bronze titane et l’option de roues aérodynamiques de 22 pouces, elles aussi dans un style bronze titane.

Le prix à payer au Canada sera de 121 750 $, ce qui est beaucoup plus dispendieux qu’un Tesla Model Y Performance, mais moins qu’un Model X.

Photo: BMW

iX xDrive40

Pour ceux qui recherchent une alternative plus abordable, le BMW iX xDrive40 sera lui aussi disponible chez nous, débutant à 79 990 $. C’est 10 000 $ de moins que le iX xDrive50.

Équipé d’une batterie de 71 kWh et de deux moteurs électriques, ce modèle bénéficie d’un rouage intégral et génère 322 chevaux en plus d’un couple de 465 livres-pied, accélérant de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. Sa vitesse de pointe s’élève à 200 km/h, mais l’autonomie n’est pas encore annoncée. BMW parle d’un temps de recharge (10 à 80%) de 41 minutes via une borne rapide de 100 kW.

Photo: BMW

Dans tous les cas, on retrouve une panoplie de systèmes de sécurité active et d’aide à la conduite, avec une nouvelle génération de capteurs, de nouveaux logiciels et un puissant processeur pour gérer le tout. Le système d’infodivertissement iDrive 8, le plus évolué à ce jour, reprend du service, animant la grande interface numérique incurvée et comprenant l’assistant personnel intelligent de BMW.

À propos, le BMW iX est fabriqué dans une usine allemande qui fonctionne à 100% avec de l’énergie renouvelable et beaucoup de ses matériaux proviennent de sources contrôlées (aluminium, cobalt, lithium, etc.) ou utilisent des fibres recyclées (plastique).

