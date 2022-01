Bientôt des hoverboards à même votre Hyundai?

Les constructeurs automobiles ne font que commencer à trouver des façons d’exploiter l’espace additionnel que procurent les nouvelles plateformes de véhicules électriques. Déjà, on peut voir des habitacles plus aérés et polyvalents ou encore des solutions de rangement innovatrices, comme le fameux tunnel des Rivian R1T (transversal) et Bollinger B1/B2 (longitudinal).

Hyundai, qui mise à présent sur le nouveau multisegment IONIQ 5 et lancera plus tard les IONIQ 6 et IONIQ 7, n’est pas en reste.

Comme vous le savez peut-être, le géant coréen ne veut plus se limiter à son rôle de fabricant de véhicules et entend devenir un fournisseur de mobilité, quelle que soit la forme ou la clientèle visée. Des documents de brevets déposés récemment aux États-Unis et découverts par le site CarBuzz nous exposent une idée fort intéressante.

Le pare-chocs arrière du véhicule dissimulerait un rangement conçu expressément pour deux planches gyroscopiques – aussi appelées « hoverboards ». Celles-ci restent chargées pendant qu’on conduit et prêtes à utiliser une fois qu’on se stationne. À ce moment, le panneau arrière s’ouvre pour laisser sortir la planche, on embarque dessus et on peut poursuivre son chemin. Pour les personnes à mobilité réduite ou tout simplement celles qui ne veulent pas marcher, c’est super.

Photo: USPTO

Tel que mentionné plus tôt, le concept de Hyundai prévoit une deuxième planche gyroscopique – soit pour un accompagnateur, sinon pour créer une sorte de chariot à quatre roues servant à trimballer des bagages ou des emplettes (voir la galerie). Une autre image montre un tube avec selle à hauteur ajustable qu’on peut fixer à la planche.

Évidemment, une telle invention ne verra pas le jour à court ou moyen terme. Le véhicule illustré dans cette demande de brevet ne ressemble d’ailleurs à aucun modèle actuel ou prochain de Hyundai. Toutefois, c’est un exemple de plus du potentiel des véhicules électriques de demain.

En vidéo : On explore le concept Hyundai Seven au Salon de l'auto de Los Angeles