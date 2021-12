L'arrivée d'une Subaru STI 100% électrique se précise

Subaru a officiellement annoncé qu'un nouveau concept préfigurant la future STI à motorisation 100% électrique va être présenté au Tokyo Motor Show 2022. Prévu au mois de janvier, le salon a été choisi par le constructeur japonais pour dévoiler ce véhicule qui annonce une nouvelle ère pour la branche sportive de Subaru.

Baptisé Subaru STI E-RA Concept, on ignore encore à quoi il ressemblera dans sa globalité. Cela dit, une première image a tout de même été publiée par le constructeur japonais. La voiture, de couleur rouge, possède un pare-chocs contrastant gris foncé, orné du célèbre logo STI. Puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique, il n'y a plus la calandre caractéristique des WRX et STI actuelles, les besoins de refroidissement étant nettement moindres sur une voiture électrique.

Les phares, qui semblent nettement plus grands que les sportives actuellement vendues par Subaru, conservent une signature lumineuse familière. Mais les phares semblent traversés au moins partiellement par une arrête qui court le long de la partie avant. Aucune information technique n'a filtré, mais on ne peut que se réjouir que Subaru ne se contente pas du nouveau VUS Solterra et envisage également la propulsion électrique sous un prisme plus sportif.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 14 janvier prochain, pour le début du Tokyo Motor Show et le dévoilement officiel de ce concept qui annonce une petite révolution au sein de la gamme STI!

