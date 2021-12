Cette Oldsmobile Alero de 2003 est une véritable capsule temporelle!

Le Guide de l'auto vous présente régulièrement des véhicules à vendre qui sortent de l'ordinaire. Des modèles rares, onéreux, ou qui affichent un très bas kilométrage. Le véhicule que nous vous présentons aujourd'hui n'est ni rare, ni cher, mais il s'agit d'une voiture de 18 ans qui est littéralement neuve!

Bien qu'on croise encore quelques Oldsmobile Alero sur nos routes, plus personne n'y prête vraiment attention. Cela dit, le modèle dont il est question ici se démarque puisqu'il n'a parcouru que 2 350 miles, soit 3 782 kilomètres. Et mis à part quelques rayures sous le pare-chocs avant (visibles sur un pont élévateur uniquement) et sur le pare-chocs arrière, on jurerait que la voiture vient de sortir de chez le concessionnaire. Que ce soit le moteur, les enjoliveurs ou les plastiques de l'habitacle, l'état de conservation de cette Alero est impressionnant.

Vendue par le site d'enchères américain Cars & Bids, la voiture se trouve actuellement à quelques kilomètres de Pittsburg en Pennsylvanie. Au moment d'écrire ces lignes, elle était affichée à 5 000 $ US (6 430 $ CAN) avec encore 5 jours avant la fin de la vente. Bien que la voiture n'ait rien d'excitant à première vue, son très faible kilométrage fait d'elle une véritable capsule temporelle!

