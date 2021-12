Balado : Les plus grandes déceptions automobiles en 2021

En plus de présenter leurs plus belles surprises automobiles de l’année, Antoine Joubert et Germain Goyer ont également dévoilé leurs plus grandes déceptions de l’année 2021 dans le cadre de l’émission spéciale des Fêtes du Guide de l’auto sur QUB Radio.

De son côté, Germain Goyer admet être déçu et triste que les constructeurs qui ne proposent toujours pas de véhicules électriques soient encore trop nombreux. Quant à Antoine Joubert, il s’est dit amèrement déçu par les plus récentes stratégies du duo Honda et Acura, ce qui comprend notamment la Civic 2022, le prototype de l’Integra ainsi que le vieillissement des Pilot et CR-V.

