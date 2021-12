En vidéo : la Audi R8 RWD 2023 sur les routes de l’île de Gran Canaria

Rouage intégral ou pneus d’hiver : quelle option est la meilleure?

Je ne comprends toujours pas pourquoi les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec et non ailleurs au Canada. Je conduis un véhicule à quatre roues motrices et je ne vois pas vraiment l’utilité de changer mes pneus quatre saisons. Qu’en pensez-vous? ---------------- Bonjour Jacques, Effectivement, les pneus d’hiver sont obligatoires …