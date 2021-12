Quoi choisir pour remplacer mon Dodge Journey 2014 ?

Je possède un Dodge Journey 2014 dont j’ai été relativement satisfait. Puisque ce modèle n’existe plus, que me conseillez-vous pour son remplacement? Notez que j’ai besoin d’une troisième rangée de sièges qui me servira à l’occasion, mais le véhicule ne doit pas être trop imposant.

Bonjour Philippe,

De nos jours, ce genre de multisegment est rare sur le marché. Aujourd’hui, lorsque les acheteurs ont besoin d’une troisième rangée de sièges, ils se tournent vers un VUS intermédiaire (comme le Dodge Durango) ou vers une fourgonnette. Or, il existe encore deux véhicules compacts qui proposent l’option d’une banquette de troisième rangée : le Mitsubishi Outlander et le Volkswagen Tiguan.

Ces derniers se situent entre compact et intermédiaire, et peuvent dépanner grâce à un habitacle un peu plus spacieux que la moyenne. Deux produits modernes et assez convaincants, proposant un bon système de rouage intégral.

Personnellement, je privilégierais le Mitsubishi Outlander, qui s’accompagne d’une garantie de base de cinq ans et qui a un rendement mécanique plus intéressant. Partageant ses composants avec l’actuel Nissan Rogue, il propose un bon comportement routier et offre un niveau de confort insoupçonné. Du côté de Volkswagen, le Tiguan a droit cette année à une petite refonte esthétique et à une mise à jour de son équipement. Il est apprécié de la clientèle et propose une meilleure fiabilité que par le passé. Vous aimerez sa conduite mais peut-être pas le rendement saccadé de son groupe motopropulseur.

Sachez en terminant que selon les rumeurs, Dodge travaille au remplacement du Journey. Un véhicule qui serait nommé Hornet mais qui risque de venir rivaliser avec des produits comme le Toyota RAV4 et le Ford Escape. Probablement avec seulement cinq places assises.

