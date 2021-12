Je voudrais remplacer mon Mazda CX-5 2013 à boîte manuelle, quel modèle choisir?

Je possède un Mazda CX-5 2013 à boîte manuelle et j’aimerais le remplacer par un produit équivalent. La transmission manuelle est très importante pour moi. Que me suggérez-vous?

Bonjour Claude,

Les véhicules à boîte manuelle disparaissent, comme vous le savez, très rapidement. Vous ne retrouverez donc malheureusement plus de VUS Mazda à boîte manuelle hormis le CX-3 de base, évidemment beaucoup plus petit que le véhicule que vous conduisez actuellement. Équipé d’un moteur 2 litres, il propose une puissance pratiquement équivalente à votre CX-5 mais pour un poids moindre, ce qui vous permettrait d’obtenir une performance comparable, voire même supérieure. Cela dit, l’espace à bord est très limité et puisqu’il s’agit d’un modèle en fin de carrière, vous pourriez être déçu de l’équipement et des technologies qui s’y trouvent.

Parmi les autres options, pensez au Nissan Qashqai à roues motrices avant, qui vous fournira plus d’espace et dont le prix est très agressif. Là aussi, un modèle en fin de carrière qui sera remplacé dès l’an prochain, ayant cependant une polyvalence se rapprochant un peu plus de votre actuel CX-5.

Puis, il y a la Subaru Crosstrek. Offerte avec la boîte manuelle en deux niveaux de finition, et équipée de série des quatre roues motrices. Une voiture à découvrir, que vous apprécierez certainement pour sa maniabilité et son agrément de conduite, bien que la puissance soit là aussi assez modeste. De loin, le choix le plus intéressant que vous puissiez faire selon moi, et probablement le dernier de sa race, avant que les boîtes manuelles ne disparaissent complètement de ce genre de véhicule.

En terminant, il est également possible d’obtenir des boîtes manuelles avec un Ford Bronco ou un Jeep Wrangler, mais je doute que ce genre de produit convienne à vos besoins.

