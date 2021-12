Que pensez-vous de l'Infiniti QX55?

J’ai croisé sur la route un Infiniti QX55. Peint en gris souris, je l’ai trouvé très élégant. Que pensez-vous de ce véhicule? Je pourrais le considérer pour remplacer mon Acura RDX 2017.

Bonjour Sophie,

Vous avez été chanceuse de croiser un Infiniti QX55, car le constructeur japonais n’en a pas vendu des tonnes encore au Québec.

On vous comprend de le trouver élégant. En fait, il s’agit probablement de sa seule et unique qualité. Il est à noter qu’il s’agit ni plus ni moins que d’un QX50, véhicule utilitaire sport compact de luxe, dont la partie arrière a été partiellement retranchée.

Au cours des dernières semaines, Le Guide de l’auto a pu faire l’essai de ce modèle. De notre côté, nous n’avons pas été séduits outre mesure pas ce véhicule. Sur le plan mécanique, Infiniti propose la même motorisation que le QX50, soit un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres à taux de compression variable. Celui-ci développe une puissance de 268 chevaux et un couple de 280 livres-pied.

Lorsque le constructeur japonais est débarqué avec cette mécanique, elle devait se démarquer de deux façons : par sa puissance et sa faible consommation. Or, au fil des kilomètres parcourus, force est de constater que le mandat n’est pas rempli. Avec une consommation enregistrée d’un peu plus de 10 L/100 kilomètres, cela n'a rien d’exceptionnel. Quant aux performances, elles n’impressionnent pas particulièrement. Il faut dire que la transmission à variation continue ne contribue assurément pas à bonifier l’expérience de conduite. Son comportement est carrément désagréable lorsque le moteur est moindrement sollicité.

À bord, nous n’avons pas été particulièrement impressionnés non plus. L’assise des sièges avant est un peu courte. En ce qui a trait aux deux écrans positionnés l’un au-dessus de l’autre, nous sommes d’avis qu’ils auraient pu être regroupés en un seul bon système qui aurait été maintes fois plus efficace.

En bref, le QX55 n’est définitivement pas un véhicule qui brille par sa popularité et on comprend tout à fait les consommateurs de ne pas jeter leur dévolu sur celui-ci.

Dans le segment des VUS compacts de luxe, l’offre est étendue et il est possible de réaliser un bien meilleur achat. Nous vous invitons plutôt à jeter un coup d'œil au Acura RDX, au nouveau Genesis GV70 et même au populaire Audi Q5.

