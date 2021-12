Top 10 : les vidéos les plus populaires du Guide de l'auto en 2021

Tout au long de l’année, le Guide de l’auto a préparé des centaines de contenus vidéos allant des capsules En studio à nos essais Sur la route, en passant par un paquet de contenus exclusifs que vous pouvez tous retrouver sur la plateforme Guideauto.tv.

Alors que l'année tire à sa fin, nous avons compilé les données des dix clips qui ont obtenu le plus grand nombre de visionnements. Fidèle à la tendance de l’industrie, deux types de véhicules figurent dans quatre et six de ces capsules populaires! Sans surprise, nous retrouvons respectivement la catégorie des électriques et des VUS/camionnettes.

Par ailleurs, les palmarès des meilleurs achats de l’année 2021 s’affichent parmi (presque) la moitié de ce top 10.

Sans plus tarder, voici notre palmarès des 10 vidéos les plus vues en 2021!

10. Meilleurs Achats 2021 : catégorie des camionnettes pleine grandeur

Les journalistes Antoine Joubert et Julien Amado ont expliqué les choix éditoriaux de l'équipe du Guide de l'auto 2021 dans la catégorie des camionnettes pleine grandeur.

9. Meilleurs Achats 2021 : catégorie des VUS sous-compacts

Les journalistes Antoine Joubert et Julien Amado ont expliqué les choix éditoriaux de l'équipe du Guide de l'auto 2021 dans la catégorie des VUS sous-compacts.

8. Combien coûte… la Chevrolet Bolt EV 2022?

Antoine Joubert a présenté à sa façon la Chevrolet Bolt EV 2022, l'un des nouveaux véhicules les plus marquants de l'année!

7. Sur la route : Tesla Model S et Porsche Taycan

Gabriel Gélinas et Antoine Joubert ont réalisé un match comparatif à bord de deux bolides électriques qui en mettent plein la vue!

6. Toyota Corolla Cross 2022 : premier aperçu

Germain Goyer a présenté l'un des modèles les plus attendus sur nos routes en début d'année 2022, le Corolla Cross de Toyota!

5. Les véhicules électriques qu’on attend avec impatience

De passage à l'émission Salut Bonjour, Antoine Joubert a dressé une liste des modèles électriques qu'on a très hâte de conduire au Guide de l'auto!

4. Ford Maverick 2022 : cinq choses à savoir

Après le dévoilement du Ford Maverick 2022, nous avons concocté cette vidéo... et vous avez été nombreux à la consulter!

3. Chevrolet Bolt et Bolt EUV 2022 : premières images

Le dévoilement des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV 2022 n'est certainement pas passé inaperçu!

2. Meilleurs Achats 2021 : catégorie des VUS compacts

Les journalistes Antoine Joubert et Julien Amado ont expliqué les choix éditoriaux de l'équipe du Guide de l'auto 2021 dans la catégorie des VUS compacts.

1. Meilleurs Achats 2021 : catégorie des électriques

Les journalistes Antoine Joubert et Julien Amado ont expliqué les choix éditoriaux de l'équipe du Guide de l'auto 2021 dans la catégorie des véhicules électriques.