Genesis G90 2023 : nouveau moteur et encore plus de luxe

Présentée pour la première fois à la fin de novembre, la berline de luxe Genesis G90 de nouvelle génération se dévoile aujourd’hui complètement. Puisque nous avons déjà parlé du design extérieur, attardons-nous cette fois-ci à l’intérieur et à ce qui se trouve sous le capot.

Et avant d’aller plus loin, rappelons que la voiture doit arriver au Canada l’an prochain comme modèle 2023. Les prix et les détails des versions spécifiques à notre marché seront annoncés peu de temps avant.

Pour conduire… ou se faire conduire

Plus que jamais, nous dit Genesis, l'intérieur de la G90 est conçu de façon à combler à la fois les personnes qui prennent le volant et celles qui font appel à un chauffeur. La combinaison de couleurs et de matériaux différents est assez spectaculaire, quoique peut-être trop tape-à-l’œil au goût de certains. Une chose est sûre, les designers n’ont pas manqué d’audace pour ce qui est la voiture porte-étendard de la marque.

Photo: Genesis

La planche de bord est dominée par une interface à deux écrans numériques d’apparence très techno, le tout propulsé par un système d'infodivertissement de nouvelle génération. Sur la console ornée de verre et d’aluminium, le sélecteur de vitesses et la commande centrale prennent la forme de grosses molettes, tandis qu’un lecteur d'empreintes digitales permet non seulement de démarrer la voiture sans clé, mais aussi d’activer automatiquement les réglages personnels du conducteur.

Au-dessus des deux rangées, les toits ouvrants panoramiques peuvent être commandés séparément et les lumières qui les accompagnent sont reliées à d'autres éclairages d'ambiance dans la voiture. Parlant d’ambiance, que dites-vous d’un système audio Bang & Olufsen à 23 haut-parleurs?

Photo: Genesis

Les places arrière sont faites de matériaux de plus haute qualité qu’auparavant afin de procurer un confort accru. La G90 offre également aux passagers des espaces de rangement pratiques, comme un rangement indépendant pour les magazines et les livres dans les montants arrière. À propos, du vieux papier journal recyclé entre dans la composition de certaines garnitures en bois pour l’habitacle.

Genesis a doté la G90 de sièges dits « ergo-relaxants » qui contiennent 10 cellules d'air au dossier et deux cellules d'air au coussin d’assise, en plus de proposer quatre modes de massage corporel. Pour maximiser la détente, la G90 est le premier modèle Genesis doté d'un diffuseur de parfum dans tout l’habitacle. Trois fragrances différentes sont offertes.

Photo: Genesis

Adieu le V8

Tel que mentionné dans un précédent article, Genesis abandonne son V8 de 5,0 litres. À la place, la G90 2023 emploiera un V6 biturbo de 3,5 litres jumelé à une boite automatique à huit rapports. Toutefois, sa puissance et son couple ne sont pas encore connus. Si l’on se fie aux G80 et GV80, attendez-vous à 375 chevaux et 391 livres-pied.

La berline offre également le nouveau mode de freinage « Chauffeur » permettant au conducteur de contrôler la puissance de freinage. Il s’agit de l'un des trois modes de freinage intégrés que les conducteurs peuvent sélectionner en fonction de leurs préférences.

Photo: Genesis

Genesis a par ailleurs équipé la G90 d'une nouvelle technologie de suspension qui contribuerait à adoucir le roulement tout en améliorant la tenue de route. À cela s’ajoute la caméra frontale qui analyse les conditions routières et ajuste les réglages de l’amortissement en temps réel. Un autre système permet d’augmenter la garde au sol à l’avant pour éviter d’endommager la voiture dans les entrées trop abruptes.

Aussi, comme de plus en plus de voitures de luxe, on retrouve une direction active aux quatre roues : celles d’en arrière peuvent se braquer de quatre degrés dans la direction opposée aux roues avant pour une meilleure manœuvrabilité à basse vitesse et de deux degrés dans la même direction pour une stabilité accrue à haute vitesse.

Photo: Genesis

Notons enfin la présence de verre stratifié et du système antibruit ANC-R (Active Noise Control-Road) perfectionné qui font de la G90 2023 la voiture de Genesis la plus silencieuse sur la route à ce jour.

À quel point la nouvelle Genesis G90 pourra-t-elle menacer ses rivales allemandes comme la Mercedes-Benz Classe S et l’Audi A8, qui ont récemment été modernisées? L’avenir nous le dira. Son prix plus abordable que la concurrence, encore une fois, devrait être l’un de ses principaux avantages.

