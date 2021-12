Combien coûte... le Cadillac Escalade 2021?

Quoi choisir entre un Cadillac Escalade et un Jeep Grand Wagoneer ?

En 2016, j’ai réalisé un rêve et je me suis procuré un Cadillac Escalade . J’ai eu auparavant une succession de Chevrolet Silverado , mais comme je n’avais plus besoin d’une camionnette, je me suis gâté. Le modèle de nouvelle génération m’intéresse beaucoup. J’ai aussi découvert récemment le Jeep Grand …